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Genç liderlere ödül gecesi

‘Kazan-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022 Uluslararası Programı'nda

“2022 Gençlik Liderleri Ödülleri” sahiplerini buldu. Yılın Araştırmacısı’ ödülünü Tuğba Erkoç Baydar aldı.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Genç liderlere ödül gecesi
2022 Gençlik Liderleri Ödülleri.

‘Kazan-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022 Uluslararası Programı’ önceki gün sona erdi. Başir Rameyev Teknoparkı’nda düzenlenen kapanış programında, “2022 Gençlik Liderleri Ödülleri” sahiplerini buldu. Törende Yılın Genç Araştırmacısı, Yılın Fotoğrafı Ödülü, Yılın Influencerı, Yılın Genç Sosyal Girişimcisi, Yılın Kamu Diplomasi Projesi, Yılın Etnosporcusu ile Yılın Genç İslam, Kültür ve Sanat Elçisi ödülleri verildi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, program kapsamında düzenlenen etkinlikleri yüzlerce yetenekli gencin belirlediğini ve pek çok olağanüstü yeteneğe sahip geleceğin liderlerini keşfetmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Tataristan Gençlik İşleri Bakanı Timur Süleymanov da yapılan etkinliklerin, diğer ülkelerden gençlerin birbirleriyle tanışmalarına fırsat sağladığını belirtti.

YILIN ARAŞTIRMACISI TÜRKİYE’DEN

Yılın Araştırmacısı’ ödülünü alan Tuğba Erkoç Baydar “İbn Haldun Üniversitesi’nde ‘Biofıkıh’ alanında yeni bir alan açtık. Türkiye’de bu alanda öncü konumdayız. Bu alan tıp etiğine İslami bir bakış açısı oluşturuyor. Araştırmalarımın karşılık bulması mutlu etti” dedi.

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