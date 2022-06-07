Gündem Genç şampiyonlar başarıya kulaç attı
İSTANBUL

Genç şampiyonlar başarıya kulaç attı

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Yüzme Yarışı’nda 7–12 yaş arası sporcular galibiyet için birbirleriyle mücadele etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Genç şampiyonlar başarıya kulaç attı
Yüzme Yarışı’nda 7–12 yaş arası sporcular galibiyet için birbirleriyle mücadele etti.

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Yüzme Yarışı’nda 7–12 yaş arası sporcular galibiyet için birbirleriyle mücadele etti. Yarışma öncesi sporcular bayraklarla yürüyüş yaptılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise performans sporcularının gösterileri izlendi. Yarışma sonrası Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü’nün lisanslı 20 sporcusu tarafından yapılan gösteri büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yarışmaya katılarak havuzda kulaç atan tüm yüzücüleri tebrik ederek madalyalarını verdi.

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