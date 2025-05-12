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Genç teknisyenler Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Genç teknisyenler Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak motosiklet kazasında hayatını kaybetti

16:3112/05/2025, Pazartesi
DHA
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Genç teknisyenler Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Genç teknisyenler Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün akşam motosikletin trafik levhasına çarptığı kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yusuf Koç ve 19 yaşındaki Efe Batuhan Koçak gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Gölbaşı ilçesindeki Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Konya yönüne giden motosiklet, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu kaldırımdaki trafik levhasına çarptı. Motosikletle birlikte üzerinde bulunan Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak metrelerce sürüklendi. Koç ve Koçak, kaza yerinde hayatını kaybetti.


Efe Batuhan Koçak'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Gölbaşı Topaklı Mahallesi'nde, Yusuf Koç'un cenazesi ise memleketi Aksaray'da toprağa verildi.


Koçak'ın Ankara Üniversitesi Teknokent kampüsünde teknoloji şirketinde teknisyen olarak çalıştığı, lise son sınıf öğrencisi Yusuf Koç'un ise aynı şirkette staj yaptığı öğrenildi.





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