Gençler arasında birinci partiyiz

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti’nin son 8 aydır gençler arasında birinci parti olduğunu söyledi. İnan, seçim tarihinin 14 Mayıs’a çekilmesi konusunda ise, “AK Parti seçim tarihinden yapılacak çıkarımlarla seçime giden bir parti olmadı. Seçim eğer 18 Haziran’da olsaydı yaklaşık 122 üniversitede sınav dönemi vardı. Bugün 14 Mayıs itibarıyla 10 üniversitede sınav dönemi var. Keşke 10 üniversite de sınav tarihini güncellese de demokratik açıdan katılımı yüksek tutsak” dedi.