Gündem Gençler Başakşehire idealleriyle geliyor
İSTANBUL

Gençler Başakşehir’e idealleriyle geliyor

Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Gençlerde Değişim ve Farklılaşan Talepler Çalıştayı ile gençlerdeki değişim ve farklılıkların ortaya konulması hedefleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasin Kartoğlu gençlerle
Yasin Kartoğlu gençlerle

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı iki günlük çalıştayda, gençlerin geleceğine ve sorunlarına dair çözüm yolları üzerine politika önerileri de geliştirilmesi amaçlanıyor.

BAKAN KASAPOĞLU DA KATILACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun da katılacağı çalıştayın, gençleri anlayarak talep ve beklentilerinin karşılamasının yanı sıra karşılaştıkları ya da karşılaşmaları muhtemel sorunların üstesinden gelmelerine katkı sağlayacak fikirlere zemin oluşturması bekleniyor.

Türkiye’nin önde gelen 9 üniversitesinden akademisyenlerin katılacağı çalıştay kapsamında; ‘Değer ve İnanç Farklılaşması’, ‘Bireyselleşme ve Sivil Topluma Katılım’, ‘Yerel Yönetim, Siyaset ve Devlet Kurumlarına Karşı Tutum’, ‘Gençlerin Eğitim ve Kültür Talepleri’ ile ‘Yeni Ekonomi ve Gelecek Kaygısı’ başlıkları altında her biri bağımsız ve eş zamanlı komisyonlar düzenlenecek.

GENÇLİK ARAŞTIRMASI AÇIKLANACAK

Çalıştayda, İstanbul genelinde bin 948 gençle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen bilimsel bir araştırmanın sonuçlarını da açıklanacak. Akademisyenlerden fikir insanlarına, yazarlardan üniversite öğrencilerine, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum temsilcilerine kadar 100’e yakın önemli isim, gençleri ideallerine bir adım daha yaklaştırmak için fikirlerini dile getirecek.

‘GENÇLERLE ORTAK BİR DİL GELİŞTİRİLMELİ’

  • Yasin Kartoğlu gençlerle
  • Gençleri ve ‘Gençler için söyleyecek sözüm var’ diyen herkesi çalıştaya davet eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençleri anlamak ve gençlerle ortak bir dil geliştirmek gerekiyor. Çalıştayı hayata geçirmemizde, gençlere çok değer veren ve siyasi hayatı boyunca gençler için sayısız hizmet, uygulama ve reforma imza atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bakış açısından aldığımız ilham ve her zaman yakın olmaya gayret ettiğimiz gençlerden gelen talepler etkili oldu. Çalıştay ile ortaya konulacak somut politika önerileri, etkinlikler ve eylem planlarının, kısa, orta ve uzun vadeli projelere dönüşmesi ve uygulanması en büyük ümidimiz” diye konuştu.

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