Gençler belediyeciliği yerinde öğrenecek

İstanbul Kâğıthane Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen 'Kâğıthane Deneyim Okulu' projesi başladı. İlçedeki 16-23 yaş aralığındaki gençlerin deneyim kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar edinmeleri amacıyla oluşturulan projenin açılışı Kâğıthane Belediye binasının bahçesinde gerçekleştirildi. Açılışa önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Tahir Şahin ve gençler katıldı. Gerçekleştirilecek olan projede, 500'e yakın genç sahada belediye işlerinde çalışıp vatandaşlara hizmet ederek mesleki deneyim kazanacak. Projenin sonunda gençler çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Mevlüt Öztekin

GÜZEL İŞLER OLUYOR

Projenin başarılı olduğuna değinen önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gençlerimizin belediye çalışmalarına katılması, yaz aylarında bazı şeyleri deneyimleyebilmeleri için çok önemli bir fırsat" dedi.

GENÇLER TECRÜBE SAHİBİ OLACAKLAR

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Yüzlerce öğrencimiz Kâğıthane Belediyesi'nin sahada yapmış olduğu çalışmalara katılarak vatandaşlarımıza hizmet etmiş olacak. Katılımcı gençlerimiz zabıta olacak, sokak hayvanlarını besleyecek, denetimlerde bulunacak, asfalt dökecek. Böylece hayatta hiç tecrübe etmedikleri dalları tecrübe etmiş olacaklar" şeklinde konuştu.







