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Gençler gümbür gümbür geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “19 Mayıs Gençlik Buluşması”nda gençler ve genç milli sporcularla buluştu. Bilimde, sanatta, medyada özellikle de sporda gençlerin daha fazla ön plana çıktığını ifade eden “Yarınlarımızın teminatı olan Teknofest gençliği gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir” dedi.

04:00 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:19 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlik temsilcileri ve milli sporcularla buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlik temsilcileri ve milli sporcularla buluştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen “19 Mayıs Gençlik Buluşması”nda, gençlik temsilcileri ve milli sporcularla buluştu. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin neferlerinin daima gençler olduğunun altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Daha 21 yaşında İstanbul'u fethederek çağ açıp, çağ kapatan gençler tarih boyunca bu milleti zaferden zafere, başarıdan başarıya koşturdu. Tüm dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ dedirttiğimiz o büyük destanın gizli kahramanları gençlerden oluşuyordu.”

HÜR VE BAĞIMSIZ YAŞAMANIN SEMBOLÜ

“Gençler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan Milli Mücadele'nin de ön saftaki neferleri oldu. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta kıvılcımını yaktığı istiklal meşalesi, gençlerin omuzlarında Anadolu'ya yayılmış, tüm yürekleri kuşatmış, yine gençlerin fedakarlığı ve sahiplenmesiyle zafere kavuşmuştur. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür.”

GENÇLER ÖNCÜ ROLLER ÜSTLENİYOR

“19 Mayıs tarihi siz gençlerimiz için bir ilham ve umut kaynağı olmuştur. Ülkemizin kalkınma, ilerleme, ekonomide büyüme çabalarının merkezinde gençlerimiz önemli yere sahip. Sınırda eli tetikte nöbet tutan askerlerimizin, karakollarda görev yapan polis ve jandarmalarımızın çoğu sizin yaşınızdaki gençlerden oluşuyor. Savunma sanayiinde iftihar vesilemiz olan pek çok projenin altında genç mühendislerimizin imzası ve emeği bulunuyor. Mesela, milli savaş uçağımız KAAN'ın geliştirilmesinde, insanlı ve insansız hava araçlarımızın üretiminde gençler öncü roller üstleniyor. Bilimde, sanatta, medyada, son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor.”

KIVANÇ KAYNAĞI

“Gençlerimiz ülkenin siyasi ve bürokratik karar mekanizmalarında daha fazla sorumluluk üstleniyor. Parlamentoda, belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde eskiye kıyasla daha çok sayıda genç arkadaşlarımız var. Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan ve sizlerin başarılarından iftihar ettiğimizi özellikle belirtmek isterim. Her birinizin daha nice yıllar boyunca bizim, milletimizin ve ailelerinizin kıvanç kaynağı olmaya devam edeceğinizden hiç şüphem yok.”

Olimpiyatı alın gelin

Önlerinde 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu anımsatan Erdoğan, “Sizlerden yine göğsümüzü kabartacak güzel haberler bekliyorum” dedi. Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024'te olimpiyat madalyası alacağını söyledi. Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın da “Olimpiyatlarda da altın madalyayı kazanmak istiyorum” ifadesini kullandı. Milli güreşçi Ali Cengiz'e Erdoğan, “Paris'te olimpiyatı al, gel” dedi. Cengiz de, “İnşallah Cumhurbaşkanım” yanıtını verdi.

Var gücümle çalışıyorum

Programda konuşma yapan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, “Ülkemizi dünya çapında ve Dünya'nın dışında da en iyi şekilde temsil etmek için var gücümle çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin uzaydaki varlığını güçlendirmeyi ve bu gururu her bir vatandaşımızın yüreğinde yaşatmayı hedefliyorum” görüşünü paylaştı.

Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan 2016 Rio Paralimpik Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Sınıf 5 kategorisinde altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün çok farklı bir delikanlı olduğunu belirterek, “Masa tenisinde bir beni yenemedi ama tüm dünyayı yendi” ifadesini kullandı. Öztürk de bunun üzerine, “Sayın Cumhurbaşkanım, sizi dünya yenemedi, ben nasıl yeneyim?” sözüyle karşılık verdi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#19 Mayıs
#Sporcu
#TEKNOFEST
#Paris Olimpiyat Oyunları
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