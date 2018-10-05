Gençler hem mutlu hem de umutlu

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Gençlik Araştırması’nın sonuçları yayınlandı. İstanbul’da yüz yüze yapılan görüşmelerde elde edilen sonuçlar için 15-29 yaş aralığında bin 250’nin üzerinde gence farklı alanlarda sorular yöneltildi.

Gençler kendini mutlu hissediyor

Araştırma kapsamında ‘mutlu olup olmadıkları’ ve ‘mutluluk kavramının kendileri için ne ifade ettiği’ sorularına yanıt veren katılımcıların yüzde 50,6’sı kendisini mutlu hissettiğini söyledi. Kendisi ‘çok mutlu’ olarak tanımlayanların oranı yüzde 5 olurken, mutsuz ya da çok mutsuz olduğunu vurgulayanlar ise yüzde 11,9’luk kesimi oluşturdu.

Yapılan meslek ve mutluluk doğrudan ilişkili

Gençlerin mutluluğa dair verdikleri diğer cevaplar da bir hayli ilginç. “Gençler en çok neye sevinir” sorusuna verilen yanıtlar arasında ilk sırada ‘sevdiği işi ya da mesleği’ yapmak yanıtı geliyor. Katılımcıların yüzde 47’si bu yanıtı verirken, iyi bir işe girmenin kendisini mutlu edeceğini söyleyenler yüzde 35’le ikinci sırada yer alıyor.

Mutlulukta ailenin etkisini de değerlendiren gençler, kendilerini en mutlu eden şeyler sıralamasında 3. sıraya ‘mutlu bir aileye sahip olmak’ cevabını yerleştirdi. Bu soruya ‘lüks bir arabaya sahip olmak’ yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 9,3 olarak belirlendi.

Her 10 gençten 6’sı dinle yakından ilgili

Araştırmaya katılan geçlerin dini hassasiyetlerine ilişkin verdikleri yanıtlar da genel çerçeveye ilişkin önemli bilgiler içeriyor. “bir dine inanıyorum ve ibadetlerimin bir kısmını yerine getiriyorum” diyenlerin oranı yüzde 52 olurken, “Bir dine inanıyorum ve ibadetlerimin tümünü yerine getiriyorum” yanıtı verenlerin oranı da yüzde 8,9.

Kendisini dine karşı ‘ilgisiz’ olarak belirleyenlerin oranını ise yüzde 4,3’te kaldığı görülüyor.

Alkol kullanmayanların oranı yüzde 60

Yüz yüze yapılan görüşmelerde alkollü içecek kullanma durumuna ilişkin dağılım da önemli sonuçlar gösteriyor. Alkol kullanıyor musunuz sorusuna ‘Hayır kullanmıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 60,8 çıkarken, haftada 1-2, gün aşırı ya da her gün alkol kullandığını belirtenlerin oranı ise yüzde 12 olarak göze çarpıyor.

İş dışında kalan zamanlarda ‘seyahat ve gezi’ tercihi ilk sırada

Gençlerin iş ve okul dışında arta kalan zamanlarında yoğunlaşmak istedikleri alanların ilk sırasında ‘seyahat ve gezi’ geliyor. Yüzde 43,5 oranda cevaba sahip bu seçeneği, yüzde 27,8’le kültür ve sanat takip ediyor. Boş zamanlarında sivil toplum çalışmalarına zaman ayırmak isteyenlerin oranı yüzde 20, gönüllülük ve yardım faaliyetlerine katılmayı tercih edenlerin oranıysa yüzde 13,2.

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Gençlere göre Türkiye’nin en büyük sorunu ‘eğitim’

Türkiye’nin geleceği olarak görülen ve daha müreffeh bir toplumun en önemli bileşeni olarak öne çıkan gençler Türkiye’nin sorunlarına ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Buna göre “Eğitim ve kültür Türkiye’nin en büyük sorunu” diyen gençlerin oranı yüzde 50. Bu yanıtı uyuşturucu bağımlığı, şiddet, terör, çevre kirliliği, sağlık, israf, ahlaki değerlerde yozlaşma gibi cevaplar takip etti.

İnternet gençlerin ‘her şeyi’

Araştırmanın en önemli sonuçlarından biri de hiç şüphesiz gençlerin internete yönelik yaklaşımı ve kullanım sıklığına dair veriler oldu.

Buna göre, günde 6 saat ve üzerinde internete bağlanan gençlerin oranı yüzde 39 olurken, internette günde en fazla 4 saat zaman geçirenlerin oranı ise yüzde 26,6 oldu. Araştırmaya göre günde 2 saat ve üzerinde internet kullanan gençlerin oranı yüzde 98,1 olarak göze çarptı.

‘İnterneti hangi amaçla kullanıyorsunuz’ sorunu da yanıtlayan katılımcıların yüzde 82,4’ü ‘Sosyal medya kullanımı için’ yanıtını verirken, bu yanıtı müzik dinlemek, oyun oynamak, film-video izlemek, sohbet etmek gibi yanıtlar takip ediyor.

Instagram ilk sırada

Kullanılan dijital iletişim araçları veya mecralarına ilişkin dağılım, Türk gençlerinin sosyal medya kullanım alışkanlarını göstermesi açısından da önemli. Sonuçlara göre Instagram gençlerin en gözde iletişim aracı. Yüzde 89 gibi bir hayli yüksek bir orana sahip olan Instagram’ı, yüzde 86,4 ile WhatsApp, yüzde 67 ile Facebook ve yüzde 61,8 ile Yotube takip ediyor.

Gazete yerine kitap okuyor, İngilizce tercih ediyorlar

İstanbul Gençlik Araştırması’nın bir diğer sonucu da gençlerin okuma alışkanları üzerine oldu. Basılı ya da internet üzerinden gazete okuyanların oranı yüzde 58,1 olurken, ‘hiç gazete okumam’ yanıtını verenler ise yüzde 41,9’luk dilimi oluşturdu.

Kitap okuma konusunda ise cevaplar oldukça farklı. Günde en fazla 2 saat kitap okuyan gençler yüzde 24,9 olurken, günde en fazla 4 saat kitap okuyanlar yüzde 7’lik bir dilimi oluşturdu. Okul kitaplarından başka hiç kitap okumadım’ yanıtını verenler yüzde 8,2 olurken, hiç kitap okumam diyenler de yüzde 21 seviyesinde çıktı.

Bu sonuçlara göre İstanbul’daki gençler günde 81 dakika basılı ya da e-kitap okuyor.

Araştırmada “Türkçe dışında bilinen diller” sorusuna ‘İngilizce’ yanıtını verenler yüzde 73,3 gibi oldukça büyük bir orana ulaşırken, katılımcıların yüzde 25,6’sı Kürtçe bildiğini, yüzde 10,2’si ise Arapça bildiğini vurguladı.

Geleceğe inançları tam