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EĞİTİM

Gençlere 15 milyonluk destek

Bakanlık, yeni destek programı ile gençlere 15 milyon lira katkı sağlayacak. Projelerin 6 farklı kategoride değerlendirileceğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Kültür ve Sanat başlığında ‘15 Temmuz’ ve ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin’ temalı projelere öncelik verilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
'Kültür ve Sanat başlığında ‘15 Temmuz' projesi
'Kültür ve Sanat başlığında ‘15 Temmuz' projesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15 milyon liralık destek sağlayacaklarını duyurdu. Programın kapsamına lise ile üniversitelerin yanı sıra ilkokul, ortaokul, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile özel okulların da dahil edildiğini söyledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

SANAT, SPOR, ÇEVRE GİBİ BİRÇOK ALAN

Bakan Kasapoğlu proje detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Projeler 6 farklı kategoride değerlendirilecek. Gönüllülük, kültür ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması başlıklarındaki projelere destek verilecek”

GELİŞİMLERİNE DESTEK OLACAK

Kasapoğlu, “Gençlerimizin hayallerini desteklemek, özveriyle koştukları gönüllülük faaliyetlerine minik bir katkı sunabilmek, ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini ve girişimlerini desteklemek için büyük bir heyecan içindeyiz. Bugünün ve yarının gençlerinin hem kişisel hem de sosyal gelişimlerini desteklerken, onların hayatın her sahasında, çevre bilinci ve hayvanların korunması gibi çok geniş bir yelpazede etkin katılımlarına şahitlik edeceğiz” şeklinde konuştu.

TOPLULUKLARA 25 BİNE KADAR KATKI VAR

Kasapoğlu, “Genç Fikirler Genç Projeler” sloganıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı’nda, “15 Temmuz” ve “Prof. Dr. Fuat Sezgin” temalarının öncelikli olacağını duyurdu. Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında uygun görülen projelere, gençlik grupları için 5 bin-20 bin lira, üniversite gençlik toplulukları için ise 5 bin-25 bin lira aralığında katkı sağlanacak. Başvurular 23 Ekim çarşamba saat 23.59’a kadar alınacak.

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