Gençleri kandıran teröristlere baskın

PKK’nın kent merkezlerinde oluşturmaya çalıştığı sözde gençlik yapılanmasına darbe vuruldu. Ankara Emniyeti, “Demokratik Gençlik Meclisi” adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan yapılanmanın, Kandil’in emir ve talimatları doğrultusunda terör örgütünün insan kaynağının oluşturulması için çalıştığını tespit etti. Şehirlerde gösteri ve yürüyüşlere sızıp provokatif eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan yapılanmaya yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Demokratik Gençlik Meclisi’nin birtakım siyasi partilerin gençlik oluşumlarıyla içli dışlı olduğu belirtilirken, PKK/KCK’nın kent oluşumlarının tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.