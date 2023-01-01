Gençlerin birincisi AK Parti

AK Parti Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimlerini Yeni Şafak’a değerlendirdi. “6’lı masa 6’lı masal olmuş” diyen Şen, “İlk zamanlar ne oluyor diye bir baktık. Her olan şeyi gözlediğimiz gibi baktık, burada bir numara yok. İşimize yolumuza bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK OYLAR BİZE

Şen sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti’nin oyları temmuz ayı itibariyle net bir şekilde yükselmeye başladı. Gençlerin büyük bir dilimi bize oy veriyor. Gençlerin bize verdiği oy bizi takip eden iki partinin oy oranından fazla. Birinci partileri AK Parti ve Cumhurbaşkanı adayları da Tayyip Erdoğan. CHP’nin oyu yüzde 22-23 İyi Parti’nin oyu da yüzde 12, toplamı 35. Gençlerin bize verdiği oy oranı da yüzde 35-36 bandında. İlk defa oy kullanacak seçmenin birinci partisi biziz.”