Gündem Genel cerrah estetik yapamaz
İZMİR

Genel cerrah estetik yapamaz

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, İzmir’de genel cerrahi uzmanı tarafından gerçekleştirilen “burun estetiği” ameliyatının ardından iyileşmeyen hastanın şikayetini haklı bularak, ilgili doktoru ve hastaneyi sorumlu tuttu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
S.B., burun ameliyatı sonrası rahatsızlanarak aynı doktor tarafından üç kez daha ameliyat edildiği halde iyileşemedi. (Arşiv)
S.B., burun ameliyatı sonrası rahatsızlanarak aynı doktor tarafından üç kez daha ameliyat edildiği halde iyileşemedi. (Arşiv)

Dairenin kararında, “Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’nun raporunda, ameliyatın genel cerrahi alanına girmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde ‘operasyonu yapan hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun bulunmadığı ve tıbben kusurlu bulunduğu’ bildirildiğine göre, adı geçen hastane yönünden de davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenlerle bozulması uygun bulunmuştur” denildi.

  • S.B’nin avukatı Suat Çetinkaya, “Artık estetik cerrahlar dışında yapılacak ameliyatlarda, komplikasyon olsun ya da olmasın, kendi alanı dışında ameliyat yapan doktorların sorumlu olacağı açıktır” şeklinde konuştu.

Hastalarının fotoğrafı Rus sitesinden çıkan doktor konuştu
GÜNDEM
Hastalarının fotoğrafı Rus sitesinden çıkan doktor konuştu
/**/
Bir haftada üç toplantı

Bir haftada üç toplantı

​ABD-PKK ile 'Türkiye'siz güvenli bölge' planı yapıyor.
VAR'a giden hakeminses kaydı yayınlanabilir

VAR'a giden hakeminses kaydı yayınlanabilir

​Uzmanlar kayıtların paylaşılması için ne yapılması gerektiğinin yanıtını verdi.
Minimum müdahalemaksimum koruma

Minimum müdahalemaksimum koruma

​Akademisyenler ile mimarlar restorasyon teknikleri ve koruma yollarını konuştular.
CHP'ninteröristlerle işi ne

CHP'ninteröristlerle işi ne

​PKK'lılar tarafından öldürülen ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun babası Yeni Şafak'a konuştu.
Türk şirketlerineEndonezya fırsatı

Türk şirketlerineEndonezya fırsatı

​2020 yılında Endonezya'da Helal Ürün Sertifikası zorunlu hale gelecek.
Avrupa kapılarına dayanırlar

Avrupa kapılarına dayanırlar

Erdoğan, güvenli bölge konusunda Avrupa ülkelerini uyardı.
Meclis yeni başkanını seçecek

Meclis yeni başkanını seçecek

Genel Kurul 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.
İttifakihanete dönüştü

İttifakihanete dönüştü

​Kocamaz'ın adaylığını CHP istediği için yaktılar.

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi.
Mersin'den aday olamadı

Mersin'den aday olamadı

Listenin geç teslim edilmesi nedeniyle Kocamaz'ın adaylığı kabul edilmedi.
'Süper Ay' şöleni

'Süper Ay' şöleni

Gökyüzündeki cümbüş Türkiye'den böyle görüntülendi.

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

​Adalet Bakanı Gül yeni düzenlemeyi açıkladı.
Soyadım gibi iş yaparım

Soyadım gibi iş yaparım

​AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım açıklama yaptı.
Türkiye'den çekilmiyoruz

Türkiye'den çekilmiyoruz

​Honda'dan yeni açıklama: Faaliyetlerimiz sürecek.
Tiryakiler dikkat

Tiryakiler dikkat

Sıcak çay içen yüzlerce kişi, aynı hastalığa yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.