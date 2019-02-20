Genel cerrah estetik yapamaz

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İttifak ihanete dönüştü: Adaylığı CHP istediği için yaktı

Türk siyaseti 31 Mart seçimleri sürecinde görülmemiş bir skandalla çalkalandı. İyi Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca'nın, Burhanettin Kocamaz'ın adaylığını CHP lehine engellemek için listeyi 'İl Seçim Kurulu'na geç teslim ettiği öne sürüldü. Burhanettin Kocamaz, konuya ilişkin "Parti içinden vurulduk. Biz ne ihanetler gördük" ifadeleriyle değerlendirdi.