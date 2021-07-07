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ANKARA

Genel Merkez'den Halk TV'ye talimat: Muharrem'i gösterme

CHP, 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday yaptığı Muharrem İnce’ye sansür uygulamış. Halk TV’nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, il il gezen İnce’nin programlarını yayınlayınca iki genel başkan yardımcısından uyarı aldıklarını söyledi. Sevinç kendisine “Başımıza bela mı edeceksin, neden bu kadar gösteriyorsun?” dendiğini anlattı. Sevinç’i arayan iki isimden birinin Tuncay Özkan olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Genel Merkezden Halk TVye talimat: Muharremi gösterme
Muharrem İnce

24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin, adayı Muharrem İnce’ye mobbing uyguladığı, mitinglerini yayınlamaması için Halk TV’ye baskı yaptığı ortaya çıktı.

Şaban Sevinç
Şaban Sevinç
  • Halk TV’nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, CNN Türk’te katıldığı programda, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde CHP yönetiminin, Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamaması için kendisine baskı yaptığını söyledi.

BAŞIMIZA BELA MI EDECEKSİN

Sevinç, ismini vermediği bir CHP genel başkan yardımcısının “Muharrem İnce’yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin?” dediğini söyledi. Sevinç, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halk TV’nin genel müdürüydüm. CHP yönetimi tarafından Muharrem İnce’ye mobbing uygulandı. Daha seçim kampanyası sürerken 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz” dedi.

GENEL MERKEZ ÇELME TAKIYOR

  • Genel merkezden kendisine telefon açıldığını belirten Sevinç, “ 'Neden bu kadar yayınlıyorsun' dendi. Adam daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor. Bana CHP Genel Başkan Yardımcısı ‘Başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun’ dedi” diye konuştu.

AKŞENER’E DE KISITLAMA

Muharrem İnce’yi ekrana çıkarmak istemeyen CHP’nin o dönemde aynı tutumu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için de sergilediğini ifade etti. Şaban Sevinç, “Yav Meral Akşener’in mitinglerini de yayınlama, neden, işte bizim oylarımız İYİ Parti’ye kayıyor” dedi.

  • Sevinç, CHP’den gördüğü baskı nedeniyle Deniz Baykal’la da görüştüğünü söyledi. “CHP’nin Halk TV’ye yaptığı baskı nedeniyle Deniz Baykal’la da görüştüm, bana dediği şu sen doğrusunu yapıyorsun, aynen devam et.”

O İSİMLERDEN BİRİ ÖZKAN

Sevinç’i arayan iki genel başkan yardımcısından birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Tuncay Özkan olduğu öğrenildi. Diğer isim ise hala gizliliğini koruyor.

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