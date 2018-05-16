Genelkurmay Başkanı Akar Belçika'ya gitti

Spor

UEFA finalinden işgalci İsrail'e 'Filistin' bayraklı mesaj

Marsilya ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Marsilyalı taraftarlar tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandırdı. İsrail'in kalleşçe şehit ettiği Müslümanları dalgalandırdıkları Filistin bayraklarıyla anan Marsilyalı taraftarlara sosyal medyadan da teşekkür mesajları atıldı.