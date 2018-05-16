Genelkurmay Başkanı Akar Belçika'ya gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar Brüksel'de bugün yapılacak NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar Brüksel'de bugün yapılacak NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
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