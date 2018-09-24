Gündem Genelkurmay Başkanı Gülerden birliklere denetleme
DİYARBAKIR

Genelkurmay Başkanı Güler'den birliklere denetleme - Diyarbakır yerel haberleri

Genelkurmay Başkanı Güler'den birliklere denetleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Diyarbakır ve Mardin'deki birliklerde incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Mardin'de Vali Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Haber Merkezi AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Mardin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mustafa Yaman ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Mardin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mustafa Yaman ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Mardin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mustafa Yaman ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Mardin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mustafa Yaman ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Diyarbakır ve Mardin'deki birlikleri denetledi.

Orgeneral Güler Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Diyarbakır ve Mardin'deki karargah ve birlikleri ziyaret etti.

Komutanlar, söz konusu bölgedeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Güler, daha sonra beraberindekilerle Mardin Valiliğini ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı, Vali Mustafa Yaman ile makamında bir süre görüştü.

Karşılıklı plaketlerin verildiği ziyarette, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar da hazır bulundu.

ABD'den Rusya'ya 'Suriye'ye S-300' yanıtı: Büyük hata
DÜNYA
ABD'den Rusya'ya 'Suriye'ye S-300' yanıtı: Büyük hata

Mavi listedeki terörist öldürüldü
GÜNDEM
Mavi listedeki terörist öldürüldü

İsrail Filistinlilere saldırdı: 1 şehit
DÜNYA
İsrail Filistinlilere saldırdı: 1 şehit

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu
Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Hedefimiz Fırat’ın doğusu
MHP'nin af teklifi Meclis'te

MHP'nin af teklifi Meclis'te
Bankaların gözü Hazine’de

Bankaların gözü Hazine’de
Çiftçilereçifte müjde

Çiftçilereçifte müjde
Yıkıcı cevap vereceğiz

Yıkıcı cevap vereceğiz
PKK Kerkük'e sızıyor

PKK Kerkük'e sızıyor
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

G.Saray'ın yenildiği haftada derbi berabere bitti.
Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
Reyhanlızanlısı tutuklandı

Reyhanlızanlısı tutuklandı

MİT, özel bir operasyonla Suriye'den getirmişti.
İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail'i sorumlu tuttu

Kremlin, Putin-Netanyahu görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.
Mavi listeye darbe

Mavi listeye darbe

1.5 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Hollanda ilişkileri normalleşiyor.
Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Sondaj kuyularının açılması için anlaşma sağlandı.
Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

​Ortodoks dünyasında gerginlik: Ukrayna Kilisesi bağımsız olacak.
4 ayın en yüksek kapanışı

4 ayın en yüksek kapanışı

Yüzde 1,59 değer kazanarak 99.000 puanı aştı.
Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

​Enver Yılmaz'ın istifası sonrası AK Parti'nin adayı seçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.