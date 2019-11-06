Generallere yeniden tutuklama

Akıncı Üssü’ndeki eylemlere katılan darbeciler için verilen skandal tahliye kararından geri dönüldü. Savcının itirazıyla mahkeme yeniden tutuklama kararı çıkarttı. Sanıkların yargılanmaları tutuklu olarak devam edecek. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ’nün darbe girişimini yöneten mahrem imamlar firari Adil Öksüz ile Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek’in de aralarında bulunduğu 475 sanıklı dava, savcının esasa yönelik mütalaasına karşı savunmaların alınmasıyla devam ederken, 10 Ekim’de verilen ara kararla dikkat çekici tahliyeler yaşanmıştı.

SKANDAL TAHLİYE KARARI

Suat Murat Semiz

Mahkeme, Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı eski tümgeneral Suat Murat Semiz, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı eski tümgeneral Haluk Şahar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı Uçak Sistemleri Yönetim Daire Başkanı eski tuğgeneral Murat Yalçınel, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Başkanı eski albay Abdurrahman Arslan ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın emir subaylığına vekaleten bakan eski yüzbaşı Temel Karagöz’ün, suç vasfının değişme durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi nazara alarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

SAVCI KARARA İTİRAZ ETTİ

Darbe suçundan yargılanan kritik 5 sanığın tahliye edilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Duruşma savcısı Adnan Gümüş, 21 Ocak 2019 tarihinde açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, eski Tuğgeneral Murat Yalçınel’in FETÖ’den cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise “Anayasa’yı ihlal, Cumhurbaşkanına suikasta yardım ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etmişti. Savcı Gümüş, söz konusu tahliyelere itiraz etti.

YENİDEN TUTUKLANACAKLAR

Bir üst mahkeme konumundaki Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı 4 Kasım’da karara bağladı. İtirazı yerinde bulan mahkeme, 5 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalamaya kararı çıkardı. Kararda, “Suçun vasfı ve mahiyeti, somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu, sanıkların kaçma şüphesinin ve delilleri karartma şüphelerinin bulunduğu, yasada öngörülen cezanın üst sınırı, tutuklulukta geçirilen süre ve tüm dosya kapsamı nazara alınarak, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararının kaldırılarak, sanıklar hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama müzekkeresi çıkarılmasına karar vermek gerekmiştir” denildi. Bu karar uyarınca 5 sanık yeniden tutuklanacak ve yargılamaları tutuklu olarak devam edecek.