Gerçeğini aratmadı: Diyarbakır’da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hastalarından bıçak parası adı altında para istediği iddiasıyla gözaltına alınan Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Dr. B.E.'nin ofisinde yapılan aramalarda da para bulundu. B.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.