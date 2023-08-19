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Gerçeğini aratmadı: Diyarbakır’da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı

Diyarbakır’da Çınar Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hasta yakınından doktora ve hastane personeline saldırı tatbikatı gerçeğini aratmadı.

13:58 . 19/08/2023 Cumartesi
IHA
Tatbikat anları böyle kaydedildi.

Tatbikat anları böyle kaydedildi.

Çınar Devlet Hastanesi 112 Acil ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile hastanede hasta yakınının doktora sözlü saldırısı sonrası hastane personelini rehin alması tatbikatı gerçekleştirildi.Tatbikat gereği yakınını hastaneye getiren şahıs, doktorun hastaya baktığını, beklemesi gerektiği cevabı üzerine tehditler savurup personeli rehin almaya başladı. Arbede üzerine güvenlik personeli ile polis ekibi, şahsı ikna etmeye çalışarak müdahalede bulunup gözaltına alıyor. Tatbikat gereği yapılan saldırı, gerçeği aratmadı.



#Diyarbakır
#Çınar Devlet Hastanesi
#tatbikat
2 saat önce
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