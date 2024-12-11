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Geri dönüş GöçNet'te kayıt altında

Geri dönüş GöçNet'te kayıt altında

Oğuzhan Ürüşan
04:0011/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda.
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda.

Türkiye, iç savaş sırasında açık kapı politikasıyla kucak açtığı Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinde de hassasiyetle davranacak. Geri dönüşlerin insan onuruna yakışır şekilde gerçekleştirilmesi ve geri dönenlerin sürdürülebilir bir şekilde kendi toplumlarıyla buluşabilmesi amacıyla detaylı planlamalar yapılıyor. Edinilen bilgilere göre, gönüllü geri dönüş sürecinin her aşaması ise Türkiye'nin modern dijital alt yapılarından biri olan GöçNet Sistemi üzerinden yapılacak. Gönüllü geri dönüş talebi olan yabancılar, ikamet ettikleri şehrin Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuracak. Burada süreç hakkında detaylı bilgilendirme yapılması ve "Gönüllü Geri Dönüş Talep Formu" düzenlenmesi bekleniyor. Yabancıların sınır illerine ulaşımı için ‘Yol İzin Belgesi’ çıkarılacak. Geri dönüşe dair bilgiler, sınır kapılarındaki GöçNet Sistemi aracılığıyla kayıt altına alınacak. Ülkesine dönüş yapan kişilerin geçici koruma statüleri bu sistem üzerinden sonlandırılacak. Süreç, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Kızılay gibi uluslararası kuruluşlarca da denetlenecek.


#Türkiye
#göçmen
#GöçNet

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