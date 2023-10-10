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Geri dönüşümle 1 milyon 190 bin ağaç kurtarıldı

Bağcılar’da her gün toplanan atıklar Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde geri dönüşüme kazandırılıyor.

04:00 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Abdullah Özdemir.

Abdullah Özdemir.

2015 yılında kurulan tesiste şimdiye kadar 70 bin 23 ton kağıdın geri dönüşümüyle 1 milyon 190 bin 395 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde yaptığı örnek çalışmalarla “Sıfır Atık” belgesine layık görülen Bağcılar Belediyesi, çalışmalarına özverili bir şekilde devam ediyor. İlçede her gün 2 bin 800 cadde ve sokaktaki kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, konutlar, okullar ve diğer toplu yaşam alanlarından ambalaj atığı toplanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından toplanan atıklar, aktarıldıkları Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde cinslerine göre ayrıştırılıyor.



#geri dönüşüm
#Bağcılar Belediyesi
#Hizmet
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