Geriye hatıraları kaldı: Ölen yakınlarının fotoğraflarını buldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde apartmanların enkazından çıkan hatıralar, hem depremzedeleri hem de görenleri duygulandırıyor. Adana’da Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde yıkılan 12 katlı Zeray Apartmanı’nın enkazındaki çalışmalar tamamlandı. Çok az sayıda kişinin canlı çıkarıldığı, 60’ın üzerinde vatandaşın ise hayatını kaybettiği apartman sakinlerinden geriye kalan kişisel eşyalar, moloz yığınlarının arasından çıkarılıyor. Yitirdikleri yakınlarına dair iz ve hatıra aramaya gelen diğer afetzedelerin molozların arasında toza bulanmış halde bulduğu sevgililer günü kartpostalı, oyuncak gibi kişisel eşyalar yürekleri burkuyor. Yaşlı gözlerle enkaz alanını tarayan depremzedelerin yaşadıkları korku yüzlerinden okunabiliyor.

ÖLEN YAKINLARININ FOTOĞRAFLARINI BULDU

Enkaz yığınları arasında kalan çocukların oyuncakları da görenlerin yüreklerini dağlıyor. Arama kurtarma ekipleri Gaziantep Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi’nde 11 katlı binanın enkazında yaralı ya da cansız beden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak ekipler enkaz ve demir yığınları arasında bebeklerin hatırası olan oyuncakları görünce büyük üzüntü yaşadılar. Yerle bir olan yüksek katlı binadan çok sayıda kişinin kurtarıldığı, ekiplerin halen zamanla yarışının sürdüğü bildirildi. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gelen vatandaşlar yıkılan evlerin enkazlarından çıkan fotoğraflarla teselli buluyor. Depremin ardından İzmir’den Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gelerek akrabalarının yaşadığı binanın enkazında hatıra arayan Ali Adışen, depremde ailesiyle birlikte hayatını kaybeden yeğeninin fotoğrafını beton yığınlarının arasında buldu. Gözyaşlarını tutamayan Adışen, “Acımız büyüktür elimize geçenleri bağrımıza basmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT OĞLUNUN EŞYALARINI TOPLADI

Van’ın Çatak ilçesinde geçen yıl ekim ayında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert’in (30) babası Şahap Sert’in Kahramanmaraş’ın Elbistan’daki evi de depremde yıkıldı. Aile bireyleri sağ kurtulurken Şahap Sert, oğlundan kalan hatıralara ulaşmak için enkaz başında bekledi. Enkazdan oğluna ait parka, tulum, sırt çantası ve çelik yeleği çıkarıldı. Sert, ekiplerin çalışmalarında çıkan oğluna ait eşyalarla elbiseleri teslim alıp otomobiline koydu. Şehit oğlu için yıkılan evinde özel bir oda oluşturduğunu söyleyen Şahap Sert, “Oğlum Van’da şehit düştü. Evde oğlumdan kalan hatıralarını bekliyorum. Binamız ikinci büyük depremde yıkıldı. Biz dışarıdaydık. Devletimiz ve komşularımız yanımızda. Oğlumun silahı ve kanlı gömleğini aldık” dedi.

Birbirini seven iki kardeşti...