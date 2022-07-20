Gevale’de tarih gün yüzüne çıkıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya turizmine kazandırılacak olan Gevale Kalesi’nde 2.etap çalışmaları tamamlandı. Restorasyon çalışmaları bittiğinde şehrin sembollerinden biri haline gelecek olan tarihi Gevale Kalesi’nden tüm Konya rahatlıkla izlenebilecek. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı

SOSYAL MEDYADA ÖZÇEKİM PAYLAŞIMI

Gevale Kalesi’nin tarihin derinliklerine giden bir mekan olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Burası hem Konya’nın 360 derece gözlemlenebildiği hem de Antik Dönemden itibaren bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı. İnşallah burada oluşan kazıdan çıkan eserlerin sergilendiği alanların olduğu ve buradaki restorasyonlarla birlikte Konya’nın turizmine ve önemli katkı sunacak” dedi.

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Gevale Kalesi’nden yaptığı özçekimi sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Pekyatırmacı paylaşımında “Gevale’de çalışmalarımız tamamlandığında siz de benim gibi harika özçekimler yapabileceksiniz” dedi.