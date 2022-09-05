Geyve’nin ürünleri Fatih’te satılacak

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kadınların ürettiği doğal ürünler, Fatih ve Geyve belediyeleri arasında yapılan anlaşmayla İstanbul’da satılacak. Topkapı Sosyal Tesisleri’nde, Fatih ile Geyve belediyeleri arasında yöresel ürünlerin satışına yönelik protokol imza töreni düzenlendi. İş birliği protokolüyle, tesislerde çalışan 34 kadının ürettiği 175 çeşit el yapımı doğal gıda ürünü, Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri ile belirlenen alanlarda satışa sunulacak. İmza töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 2018’de hayata geçirilen Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezini ziyaretinde yapılan çalışmaları yerinde incelediğini, merkezin hem kadın istihdamı hem de ortaya çıkardığı ürünlerle bir model oluşturduğunu ifade etti.

TESİSLERİMİZDE BU ÜRÜNLERİ KULLANACAĞIZ

Buradaki işleyiş ve imalat çalışmalarını takdir ettiklerini belirten Başkan Turan, “Başkanımızla da yaptığımız görüşmeler neticesinde, Geyve ürünlerinin Fatihli hemşerilerimize ulaşması konusunda aramızda mutabakata vardık. İnşallah, sağlıklı koşullarda, kaliteli şekilde imal edilen bu ürünlerle Fatihli hemşehri-lerimizi en kısa sürede buluşturacağız. Kendi sosyal tesislerimizde bu ürünleri kullanacağız. Ayrıca bugün atılan adımla birlikte Karınca Eği-tim Biri-mi-mizle Geyve Kadın Koo-peratifi arasında bir iş birliği köprüsü sağlamış olduk. Kadınlarımız ürettikçe şehrimiz, ülkemiz kazanacak. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte, hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.

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“GEYVA İSİMLİ BİR MARKA OLUŞTURDUK”

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise ilçelerinin yıllık 350 bin ton ürünün çıktığı önemli bir tarım bölgesi olduğunu, “Ayvanın başkenti Geyve’dir” sloganıyla yola çıkarak öncelikle bu meyvenin coğrafi tescilini aldıklarını söyledi. Kaya, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile Geyve Belediyesinin paydaş olduğunu ve artık Türkiye’nin her bölgesine kaliteli ürün gönderecek “Geyva” isimli bir marka oluşturduklarını kaydetti. Tarıma ve ilçe çiftçilerine destek sağlamak adına 2018’de 160 bin metrekare alana sahip, 34 kadının çalıştığı bir tesis kurduklarını belirten Kaya, ilçede kurulan Ayva Çiçeği Kadın Kooperatifi ile belediye iştiraki Geyva’nın ortak çalıştığını dile getirdi.

175 çeşit doğal ürün yapılıyor

Tesiste tamamı Geyve’de üretilen sebze ve meyvelerden 175 çeşit ürün yapıldığını bildiren Başkan Murat Kaya, “Yaptığımız ürünlerde asla katkı, koruyucu ya da renklendirici, glukoz kullanılmamaktadır. Tamamen doğal şekilde, hepsi odun ateşinde, evlerde annelerimizin ya da babaannelerimizin yaptığı şekliyle üretilmektedir” diye konuştu. Yapılan iş birliğinin Geyveli kadınlara, çiftçilere ve İstanbul halkına fayda sağlayacağına işaret eden Kaya, insanlara bu yolla sağlıklı ve kaliteli doğal ürün sunacaklarını kaydetti.

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