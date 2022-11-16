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YEREL GÜNDEM

‘Gezen Kantin’ okullarda

Bursa’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ancak kantini bulunmayan ilk ve ortaokullar için başlatılan ‘Gezen Kantin’, öğrencilerin yüzünü güldürmeye başladı.

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‘Gezen Kantin’ okullarda
​‘Gezen Kantin’ okullarda

Geçtiğimiz günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kantinciler Odası, Bursasu ve BESAŞ arasında imzalanan protokolle, kantini olmayan okullara yönelik hayata geçirilen ‘Gezen Kantin Projesi’, okulları ziyaret etmeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda gerekli hazırlıklar yapılırken, projede kullanılacak giydirmeli kantin aracı BESAŞ tarafından temin edildi. Bursasu tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere 330 mililitrelik su temin ederken, Bursa Kantinciler Odası da soğuk sandviç, hamburger, tost ve simit gibi kantin ürünlerini sağladı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı sonuna kadar uygulanacak proje kapsamında, Gezen Kantin her gün bir okulda hizmet veriyor.

Proje kapsamında ‘Gezen Kantin’, Yıldırım ilçesindeki Saide Zorlu Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerin yüzünü güldürdü. Özel eğitime gereksinim duyan çocukların ayağına kadar giden ‘Gezen Kantin’, gün boyunca öğrencilere ikramlarda bulundu. Proje sayesinde yüzlerinde tebessüm oluşan çocuklar, hem sosyalleşti hem de kantin kavramını öğrenerek alışveriş yaptılar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Milletvekili Zafer Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Bursa Kantinciler Odası Başkanı Özgün Güneş ile birlikte okulda öğrencilerle sohbet edip, ikramlarda bulundu.

İkramlar protokolden

Çok güzel ve hayırlı bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bulunduğu konum dolayısıyla bazı çocukların bir takım imkanlardan mahrum kaldığını belirtti. Türkiye’ye örnek olan ‘Gezen Kantin’ projesiyle çocukları bir nebze de olsa mutlu ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Gezen Kantinimiz hiç durmadan gezmeye devam ediyor. Her gün bir okulda hizmet veriyor. Bugün milletvekilimiz tost bastı, Büyükşehir Belediye Başkanı tost dağıttı, Milli Eğitim Müdürü ayran ikram etti. Çocuklarımızın mutluluğuna şahit olduk. Büyükşehir her yerde çalışıyor. Projeleriyle farkındalık ortaya koyuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Ali Çılgın ise, yaklaşık 450 öğrencinin bulunduğu okulda kantin uygulamasının olmadığını dile getirdi. Gezen Kantin uygulamasıyla çocukların hem eğlendiğini hem de sosyalleştiğini anlatan Çılgın, projeyi geliştiren tüm kurumlara teşekkür etti.

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