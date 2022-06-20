Gezi hakimi Turhal'ı kendi istemiş

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan 2022 Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile 5 bin 75 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnamede, 33 ilin başsavcısı değişmiş oldu.

İDDİALAR ASILSIZ

Kararnameyle görev yeri değişenler arasında Gezi davasının hakimlerinden Kürşad Bektaş da vardı. Bektaş’ın davada verilen karara şerh düştüğü için İstanbul’dan Turhal’a sürüldüğü iddia edildi. Ancak bu iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM HSK yaz kararnamesini tamamladı: 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti

DEĞİŞİKLİĞİ KENDİ İSTEDİ

Bektaş’ın, dilekçesinde Suluova, Erbaa, Taşova, Zile, Turhal, Osmancık, Niksar, Sungurlu, Refahiye, Reşadiye, Almus, Aşkale’yi talep ettiğİ öğrenildi. HSK’nın değerlendirmesi sonucunda Bektaş, talepleri arasında yer alan Turhal’a görevlendirildi.