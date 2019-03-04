Gündem Gezi iddianamesi kabul edildi
İSTANBUL

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkındaki Gezi iddianamesi kabul edildi

Gezi iddianamesi kabul edildi

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianame kabul edildi.

Haber Merkezi DHA
Osman Kavala
Osman Kavala

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından değerlendirildi.

  • Mahkeme heyeti, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müştekisi bulunan iddianameyi, kabul etti.

Kabul kararını veren mahkeme heyetinin tensip yazımına devam ettiği öğrenildi. Heyetin, sanıkların yargılanacağı duruşmaların Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada yapılmasına karar vermesi bekleniyor.

İddianamede, sanıkların "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları belirtilerek, sanıkların 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine yer veriliyor.

  • Tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı sanıkların "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yağma'' suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma tamamlandı
GÜNDEM
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma tamamlandı

Gezi ayaklanmasının sponsoru Kavala paraların nereden geldiğini itiraf etti
GÜNDEM
Gezi ayaklanmasının sponsoru Kavala paraların nereden geldiğini itiraf etti
Gezi iddianamesi kabul edildi

Gezi iddianamesi kabul edildi

​Kavala dahil 16 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
Kovalamaya devam edeceğiz

Kovalamaya devam edeceğiz

Erdoğan: Terör örgütleri halkımı huzursuz edemeyecek.
Cesedi bu fırında yakıldı

Cesedi bu fırında yakıldı

​Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddialar.
Ödemeyi yanlış yerden yapmayın

Ödemeyi yanlış yerden yapmayın

Sahte fatura ödeme merkezlerine karşı uyarı.
Pirinç de tanzim rafında

Pirinç de tanzim rafında

​Tanzim satış noktalarında 2 bin 500 ton ürün satıldı.
Üniversitelere karne verilecek

Üniversitelere karne verilecek

YÖK Başkanı yeni düzenlemeyi açıkladı.

KOBİlere 300 bin lira hibe

KOBİlere 300 bin lira hibe

​Sanayi Bakanlığı, dijitalleşme desteği verecek.

KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

Albayrak: 28 Şubat'ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardır.

Tanesi 100 bin lira

Tanesi 100 bin lira

Kurtboğan cinsi çoban köpekleri ilgi görüyor.
Fabrikalarla yarışıyorlar

Fabrikalarla yarışıyorlar

​Döner sermaye gelirlerinde hedef ilk sıra.
Keşmirde 200 aileye tahliye

Keşmirde 200 aileye tahliye

​Pakistan hükümeti, gerilimin arttığı bölgede sığınaklar kurdu.
İhracat arttı

İhracat arttı

Pekcan: Şubatta 14 milyar dolarlık ihracat yapıldı.
Aday değilim

Aday değilim

​Aziz Yıldırım'dan TFF Başkanlığı açıklaması.
Futbol terörüne soruşturma

Futbol terörüne soruşturma

​Sakaryaspor maçında sahaya kesici aletle çıkan Amedsporlu futbolcu için harekete geçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.