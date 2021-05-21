Gezi Parkı davası yeniden başladı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Mücella Yapıcı ile çok sayıda sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları da duruşmada müdahil sıfatıyla hazır bulundu. Duruşmayı CHP Milletvekili Turan Aydoğan, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, TİP Milletvekili Ahmet Şık ile yabancı konsolosluk temsilcileri de izledi.





"Darbeye teşebbüs" ve "izinsiz gösteri"

Duruşma salonunun kalabalık olması nedeniyle mübaşir, salonun boşaltılması için sık sık uyarıda bulundu. Daha sonra mahkeme başkanı, istinaf mahkemesinin bozma kararını okudu. Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığa "darbeye teşebbüs" ve "izinsiz gösteri" suçlamasından verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulduğunu ve birleştirme yönünde karar verildiğini belirten mahkeme başkanı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın henüz tensibin yapılmadığını, bu nedenle dosyayı inceleyemediklerini belirtti. Mahkeme Başkanı, bozma kararına karşı sanıkların beyanlarını sordu.

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"Biz hakkınca beraat istiyoruz"



Sanık Ayşe Mücella Yapıcı, "Bozma kararını reddediyorum. Bir kere beraat ettim. Bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyorum" dedi. Sanık Can Atalay, "Bozma kararı sonrasında serbestlik ilkesi esas. Siz, 'bozma kararına uymak zorundayım' dediniz. Uyabilirsiniz ancak bozma sonrası serbestlik ilkesi gereği beraat kararı verebilirsiniz. Bu dosya daha önce görüldü ve temyiz görmeden kesinleşti. Biz hakkınca bir beraat istiyoruz. Gezi direnişi bu ülkenin insanlarının kendi kaderlerine sahip çıkmasıdır" diyerek birleştirme kararına muvafakat verilmemesini talep etti. Sanık Tayfun Kahraman ise "Bu dosyada hukuka dayanan ve hukuki olarak kabul edilecek hiçbir delil bulunmadığı halde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyoruz. Gezi direnişine katılan herkes bizim nezdimizde yargılanıyor. Bu kabul edilemez. Daha önce heyetinizce verilen beraat kararında ısrarcı olmanızı ve birleştirme kararına muvafakat vermemenizi talep ediyorum" dedi.

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Sanık Osman Kavala ise "Bozma kararında ne beni, ne diğer suçlananları suçla ilişkilendirecek bir öğe bulunuyor. Asıl gerekçe, farklı davaları birleştirmenin önünü açmak. Beraat kararının bozulması, davaların birleştirilmesi için atılan bir adımdır. Davaların birleştirilmesi de 8 yıl önce algı yaratmak için hazırlanmış ama mahkemelerin verdiği beraat kararıyla inandırıcılığını kaybetmiş bir senaryoyu canlandırma teşebbüsü olacaktır. Hiçbir delile dayandırılmadan benim ve diğer sanıkların hükümeti devirmek için gizli bir yapılanma içinde olduğumuz iddia ediliyor. Eğer Çarşı davası ile birleştirilirse siyasi amaçlarla yapılan bu suçlama örneğinin çarpıcı öğesi ortaya çıkacaktır" diyerek birleştirilmenin reddini istedi. Duruşma, avukatların beyanlarıyla devam ediyor.

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İstinaf'ta bozulmuştu

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava, 18 Şubat 2020'de karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatine, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora'nın ise dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.