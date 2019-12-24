Gündem Gezi Parkı davasında ara karar Kavalanın tutukluluğuna devam kararı verildi
İSTANBUL

Gezi Parkı davasında ara karar: Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

Gezi Parkı eylemlerimden dolayı açılan soruşturmada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile birlikte Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mmahkeme heyeti, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi DHA
Osman Kavala
Osman Kavala

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların beraat talebini de reddetti.

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