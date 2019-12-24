Gezi Parkı davasında ara karar: Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi Gezi Parkı eylemlerimden dolayı açılan soruşturmada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile birlikte Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mmahkeme heyeti, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi 24 Aralık 2019, 13:16 Son Güncelleme: 24 Aralık 2019, 13:20 DHA