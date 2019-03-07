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İSTANBUL

Gezi tiyatrosu

Gezi kalkışmasında ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Konsolosu Yuri Kim ile Osman Kavala arasındaki paslaşmanın yeni detayları çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Kavala
Osman Kavala

Osman Kavala ile ABD arasındaki Gezi paslaşması tezgâhı, iddianameye giren telefon görüşmesiyle ortaya çıkmıştı. 31 Mayıs 2013 günü saat 18.51'de ABD Büyükelçiliğini telefonla arayan Kavala, o dönem büyükelçilikte Siyasi İşler Konsolosu sıfatıyla çalışan Yuri Kim'le görüştü.

Yuri Kim

Yuri Kim, Kavala'ya gece saat 01.00 sıralarında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Pisaki'nin olağan basın toplantısı olduğunu söyleyerek, "Washington'da basında arkadaşların varsa devlet binasında soru sormalarını söyle, basın toplantısında. Onlara soruyu sormalarını söyle ve ona bir giriş yaparız" sözleriyle yol gösterdi. Yuri, sorunun "Süreç hakkında ne düşünüyorsunuz" gibi bir soru olabileceğini söylerken, Kavala'dan basın toplantısına kısa süre kaldığı için hızlı hareket etmesini istedi. Konuşmanın ardından Washington basınındaki dostlarını harekete geçiren Kavala, gazeteciye o soruyu sordurttu.

KAĞITTAN OKUDU

Lesley Wroughton

Basın toplantısında Kavala'nın sipariş sorusunu, Reuters muhabiri Lesley Wroughton sordu. Sözcü Pisaki, 'Türkiye' konulu sorularda ilk sözü Wroughton'a verdi. Sorusunu kağıttan okuyan ve Uluslararası Af Örgütünün İstanbul'daki olaylarda aşırı güç kullanımını kınadığını, muhalefetin konunun Erdoğan'ın otoriterliğiyle ilgili olduğunu söylediğini de belirtip açık bir yönlendirme yapan Wroughton, telefon görüşmesindeki o talimat soruyu yöneltti: "Bu konuda herhangi bir yorumunuz var mı?" Pası alan Psaki ise Gezi eylemcilerine müdahale edilmesini eleştirdi. Gezi olaylarının devamını planlayanlar sonraki günlerde soruya bir de ek yaptı. ABD'deki Gezi sorularına şu cümle eklendi: "Olaylar bölgede yeni bir şeylerin bir tırmanışı olarak yorumlanabilir mi?"

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  • O haritaya Kavala Sevr dedi
  • Gezi kalkışması destekçilerinin, “Osman Kavala’nın telefonundaki arıcılık haritasını ‘Sevr haritası’ diye iddianameye soktular” şeklindeki tezviratı boş çıktı. Çünkü Gezi iddianamesinde, Kavala’nın sorgusunda haritaya ilişkin soruya, “Sevr Antlaşması kapsamında çizilen bir harita olarak arşiv için kaydettim” dediği bilgisi yer alıyor. Cep telefonundan çıkan sözkonusu haritanın kim tarafından, ne zaman ve hangi amaçla çizildiği sorusu yöneltilen Kavala, iddianameye göre savcılıktaki ifadesinde şöyle dedi: “Bana göstermiş olduğunuz fotoğraf muhtemelen bu tarihte gördüğüm veya yurt dışında basılmış bir yayında gördüğüm Sevr Antlaşması ile ilgili tarihi bir belgenin fotoğrafıdır. Bu nedenle sadece bir arşiv malzemesi olarak saklamak için çekilmiş bir fotoğraftır. Yoksa bugünün şartları veya gelecekle herhangi bir ilişkisi yoktur. Benim tarafından bu fotoğrafının paylaşımı olmamıştır.” Kavala’nın ifadesi iddianamede aynen yer buldu. Kavala’nın sözkonusu bal haritasına neden ‘Sevr haritası’ dediği bilinmiyor.

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