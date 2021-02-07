Gezi’de talepleri aynıydı: Hedefleri Türkiye’nin büyük projeleri

Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde inşa edilen yeni Tohma Köprüsü’nün açılış törenine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, proje ve yatırımların kesintisiz süreceğini belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye’nin çehresini değiştirdik. Bu güçlü altyapı üzerinde hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere, daha büyük yatırımlara yöneldik. Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir.

İKİ ÜLKEDEN BİRİYİZ

Salgın krizi gelişmiş ülkeleri bile sarsarken Türkiye’nin bu süreçten en az kayıpla çıkması hatta hedef büyütmenin gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. Öyle ki G-20 ülkeleri arasında 2020’yi pozitif büyümeyle kapatabileceği anlaşılan iki ülkeden biri Türkiye’dir. Ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımlar da hız kesmeden devam ettiriliyor.

Temeli 2018 yılında atılan Tohma Köprüsü’nün açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. 16 metre genişliğe ve 517 metre uzunluğa sahip bu köprü sayesinde artık Malatya, Hekimhan ve Sivas arasındaki bölünmüş yolda kesintisiz ulaşım sağlanacak. Yeni köprüyle birlikte sürücüler daha konforlu seyahat edebilecek.

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HEDEFLERİ BÜYÜK PROJELERİMİZ

Peki biz bunları yaparken birileri ne diyor? En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp, iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız diyorlar. Hatırlarsanız, Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Daha sonra 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimindeki hedeflerden biri de yine büyük projelerimiz ve onları yürüten iş insanlarımızdı.

BU NASIL BİR RUH HALİ

Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayelerin çıktığını da gördük. Türkiye’nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep bu projelerimize saldırdı. Hem ülkenin yönetimine talip olduğunu iddia etmenin hem de bu olursa büyük projeleri durduracağını söylemenin nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz.

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İŞLERİ EPEYCE ZOR DEMEKTİR

Türkiye’nin kalkınmasını ve güçlenmesini istemeyenler birçok yatırımda olduğu gibi gözünü buraya da dikmiş olabilir. Yusufeli Barajı’nın gövde betonu da bitmek üzere. Orasıyla ilgili bir niyetleri varsa haberleri olsun. Her alanda inşası süren yüzlerce, binlerce proje olduğuna göre işleri epeyce zor demektir. Tabii biz işi şakaya vuruyoruz ama maalesef karşımızda işte böylesine hastalıklı bir zihniyet var.

Libya’ya tebrik telefonu

Erdoğan, Libya’da Başkanlık Konseyi Başkanlığı’na seçilen Muhammed el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe’yi telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Siyasi Diyalog Forumu’ndaki oylama sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanlığı’na seçilen Muhammed el Menfi’ye ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe’ye başarılar diledi. Türkiye’nin, Libya’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşmasına ve Libyalıların barış, güvenlik ve refahına katkı vermeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, Libya ile iş birliğini yeni dönemde de geliştireceklerini ifade etti.