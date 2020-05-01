Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Gezinti hırsız aileyi, JASAT yakaladı
DENİZLİ

'Gezinti hırsız aileyi', JASAT yakaladı

'Gezinti hırsız aileyi', JASAT yakaladı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, evlerden hırsızlık yapan 1'i hamile 3'ü kadın 4 kişilik aile, JASAT ekibi tarafından yakalandı. Ege Bölgesi'ndeki illeri dolaşarak, hırsızlık olayları gerçekleştirdikleri için 'Gezinti hırsız aile' olarak bilinen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Ege Bölgesi'ndeki illeri dolaşarak hırsızlık olayları gerçekleştiren aile yakalandı.
Ege Bölgesi'ndeki illeri dolaşarak hırsızlık olayları gerçekleştiren aile yakalandı.

Elmalı Mahallesi'ndeki bir eve 3 gün önce giren hırsızlar, 7 bin lirayı alıp, kaçtı. Hırsızlık olayının ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olayını 3'ü kadın 4 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, JASAT, Acıpayam Jandarma Karakolu ve Çameli Jandarma Karakolu ekipleri tarafından takibe alındı. Dün düzenlenen operasyonla da şüphelilerin bulunduğu otomobil durduruldu. Sürücü Yılmaz Gümüş (45) ve kızı Sibel G. (28) ile akrabaları Nurcan Gümüş (18) ile Emine Karçık (43) gözaltına alındı. Yılmaz Gümüş'ün gözcülük yaptığı, 3 kadının da evlere kapıları kırarak girip, hırsızlık yaptıkları belirlendi.

DHA
Denizli'nin Çameli ilçesinde, evlerden hırsızlık yapan 1'i hamile 3'ü kadın 4 kişilik aile, JASAT ekibi tarafından yakalandı.

Yüzleri maskeli halde güvenlik kamerasına yakalanan kadınlardan Sibel G.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden hamile olan Sibel G., serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

  • 4 kişilik ailenin Ege Bölgesi'ndeki illeri dolaşarak, hırsızlık olayları gerçekleştirdiği için 'Gezinti hırsız aile' olarak isimlendirildikleri öğrenildi.

İş yerinin önündeki saksısı çalınan işletmeci: Böyle saçmalık olmaz
GÜNDEM
İş yerinin önündeki saksısı çalınan işletmeci: Böyle saçmalık olmaz


Abone Ol Google News
#evdekalıyoruz

#evdekal'ıyoruz

Pandemiden sonra göremeyeceğimiz İstanbul manzaraları...
Kanıtları gördüm

Kanıtları gördüm

​ABD Başkanı Trump'tan koronavirüsle ilgili önemli açıklama.
Yalanı bile utandırdılar

Yalanı bile utandırdılar

İçerideki 'şizofren kitle' tuhaf bir yalan sarmalına girmiş durumda.
Hafter çöküyor

Hafter çöküyor

​Sebha kenti sakinleri desteklerini çektiklerini açıkladı.
Teşekkür<br>borcum var

Teşekkür
borcum var

​İlk kez plazma nakli yapılan hasta konuştu.
Darbe tehdidine tokat gibi cevap

Darbe tehdidine tokat gibi cevap

"Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir."

Muhalefete çağrı

Muhalefete çağrı

'Bu konu üzerinden siyaset yapmayalım'
Sessiz gece

Sessiz gece

​Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.
Türkiye'ye minnettarız

Türkiye'ye minnettarız

​Örnek dayanışma sergileyen Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi.
Yaşlı bakımında<br>ders veriyoruz

Yaşlı bakımında
ders veriyoruz

​Yeni Şafak Darülaceze ekibine başarılı mücadelenin yol haritasını sordu.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
PKK'ya<br>gizli sevkiyat

PKK'ya
gizli sevkiyat

Talabani tarafından kurulan vakıf tarafından PKK'ya sır yardım.
Çocuklarda<br>Kawasaki sendromu

Çocuklarda
Kawasaki sendromu

​Üç günden fazla ateş, döküntü ve yeni belirtiler ortaya çıktı.
Yetmiş iki saat başladı

Yetmiş iki saat başladı

Caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Trump'tan ülkedeki yaşlılar için 'virüsten koruma' adımı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.