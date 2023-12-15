'Gıda Dedektifi' hakkında iddianame hazırlandı

Müşteki firma vekili tarafından verilen şikayet dilekçesinde özetle;

Şüphelinin Gıda Dedektifi isimli sosyal paylaşım hesabında 13.06.2022 tarihli paylaşımında müşteki firma tarafından üretilen ÇUBUK KRAKER isimli ürünle ilgili olarak yorum yaptığı ve yapmış olduğu bu yorumun haksız ve kötüleyici olduğunu belirterek şikayetçi olması üzerine soruşturmaya başlanıldığı,

Şüpheli Musa Özsoy' un alınan ifadesinde özetle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, Dosya kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın görevlendirmesi üzerine tanzim edilen 16/08/2023 tarihli Ek Bilirkişi Raporunda özetle;

''şüpheli tarafından öne sürülen iddia müşteki tarafın ülkemizde satışa sunduğu ÇUBUK KRAKER isimli ürünün Sağlık Bakanlığınca açıklanan kırmızı kategoride yer alan ürünlerden olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında okul kantinlerinde satışının yasak UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden vdlC0bK - R4ixNI3 - TozY3L2 - p1pyfo= ile erişebilirsiniz. olduğu iddiasıdır.

Oysa gerek Milli Eğitim Bakanlığından gerekse İl Sağlık Müdürlüğünden gelen cevabi yazılarda bu ürünün kırmızı kategoride yer alan ürün olmadığı ve okul kantinlerinde satışına engel bir durumun bulunmadığı yönündedir. Dolayısıyla şüphelinin açıklamalarının gerçek dışı olduğu ve tüketicinin karar verme yeteneğini etkileyecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda şüpheli eyleminin bir başkasının iş ürünlerini kötüleme kapsamında kaldığı kanaatine ulaşılmıştır. ''

denildiği, Müşteki şirketin vekili aracılığı ile yasal süresi içerisinde şikayet hakkını kullandığı anlaşılmıştır. Müşteki vekili şikayet dilekçesi ve ekleri, şüpheli ifadesi, bilirkişi raporu, toplanan bilgi ve belgeler ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüpheli Musa Özsoy' un kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde, müşteki şirket aleyhine olarak '' çubuk kraker isimli ürünün Sağlık Bakanlığınca açıklanan kırmızı kategoride yer alan ürünlerden olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında okul kantinlerinde satışının yasak olduğu '' şeklinde paylaşımlarda bulunduğu, bu eylemin Türk Ticaret Kanunu 55/1-a-1 maddesinde düzenlenen ''Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek'' eyleme aykırılık oluşturacağı, bu durumun alınan bilirkişi raporu ile de desteklendiği, şüpheli Musa Özsoy' un bu şekilde üzerine atılı olan Haksız Rekabet suçunu işlediği anlaşılmıştır. Şüpheli Musa Özsoy' un adresinin yurt dışı olduğu, bu nedenlerle uzlaştırma işlemlerinin uygulanamayacağı anlaşılmıştır.