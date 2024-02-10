Giden öğrencilerin yarısı döndü

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Şubat depremlerinin ardından okullar ve tüm eğitim kurumlarında kısa sürede eğitim-öğretime başlanıp bölgedeki yaşamın olağan akışına kavuşmasına öncülük etti. Bir taraftan hasar gören okulların bakım onarımı yapılırken, diğer taraftan da konteyner sınıflar oluşturuldu. Öğrencilerin yeniden okula adapte olması için 11 ilde psikososyal destek ekipleri sahadaydı. Öğrencilerin her biriyle teker teker ilgilenildi.

Depremden önce afet yaşanan 11 ilde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde 3 milyon 109 bin 56 öğrenci eğitim görüyordu. Bunlardan 276 bin 949’u yaşanan felaketin ardından farklı şehirlere nakillerini almıştı. Okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim öğretim işleyişinin büyük oranda normale dönmesiyle birlikte, afet bölgesinden farklı illere naklini aldıran 276 bin 949 öğrencinin 149 bin 934’ü, daha önce eğitim gördükleri okullara döndü. Adana’ya 3 bin 528, Adıyaman’a 16 bin 920, Diyarbakır’a 2 bin 75, Elazığ’a 360, Gaziantep’te 12 bin 281, Hatay’a 42 bin 113, Kahramanmaraş’a 40 bin 630, Kilis’e 404, Malatya’ya 26 bin 200, Osmaniye’ye 3 bin 231, Şanlıurfa’ya ise 2 bin 192 öğrenci geri geldi.