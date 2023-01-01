Gidilmeyen randevu azaldı

Randevusuna hassasiyet gösterenlere teşekkürlerini ileten Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9’a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6’ya düştü. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak’ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin.” Sağlık Bakanlığı, randevusuna gitmediği halde iptal etmeyen vatandaşların sayısının çok olması nedeniyle yakın zaman yeni önlemler alarak harekete geçti. Bu kapsamda devlet hastanesinden randevu alan ancak randevusuna gitmeyen vatandaşların, 15 gün süreyle aynı branştan randevu alamaması uygulaması hayata geçirildi.