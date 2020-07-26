Yaylada kaybolan küçük Elif'ten iyi haber: 33 saat sonra sağ olarak bulundu

Giresun yerel haberlerine göre: Tevrat-Gülcan Akbayrak’ın kızı Elif Akbayrak, cuma akşam saatlerinde Semen Yaylası'nda hayvan otlattığı sırada kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Elif'i bulamayınca saat 23:45'de jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yaylaya jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Giresun, Trabzon ve Ordu’dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Elif Akbayrak'ı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği yayladaki arama çalışmalarına Jandarma istihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri de katıldı.

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Sisi arama çalışmalarını zorlaştırdı

Küçük Elif'in arama çalışmaları için çevredeki jandarma birliklerinden takviye ekipler sevk edildi. Arama çalışmaları, yoğun sise rağmen 30 kilometrekarelik alanda aralıksız yürütüldü. 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal kameralarında kullanıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak arama kurtarma çalışmaları belirlenen küçük kızın son görüldüğü alanda yoğunlaştırıldı. Kayıp kızın babası Tevrat Akbayrak, kızına ait bazı kıyafet ve eşyalarını, iz takip köpeklerine yardımcı olması için arama-kurtarma ekiplerine teslim etti.

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33 saat sonra bulundu

Semen Yaylası'nda aralıksız sürdürülen arama çalışmaları sırasında bu sabah günün ağarmasıyla sis kalktı. Jandarma ekipleri arama-kurtarma çalışması sırasında saat 05:00 sıralarında daha önce kontrol edilen ailenin evine 300 metre mesafedeki boş bir yayla evinin önünde küçük kızı fark etti. Su içtiği sırada bulunan küçük kızın siste yolunu kaybettiği ve 2 geceyi yaylada açık alanda geçirdiği belirlendi. Bu sabah sisin etkisini yitirmesiyle yolu bulan Elif’in yaylaya döndüğü, gördüğü ilk eve uğrayarak su içtiği öğrenildi. Soğukta üşüyen, acıkan bitkin haldeki Elif, Jandarma ekiplerince kontrol amaçlı Bulancak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Vali: Çocuklarınıza gözünüz gibi bakın





Giresun Valisi Enver Ünlü de küçük kızın bulunduğunu twitter hesabından duyurdu. Ekiplerin aramaları sonucu Elif’e ulaşıldığını belirten Vali Ünlü, paylaşımında "Elif kızımızı sağ salim buldu ekiplerimiz. Geçmiş olsun. Lütfen çocuklarımıza gözümüz gibi bakalım" ifadelerine yer verdi.

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