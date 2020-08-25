Görülmemiş felaketi anlattılar: Arabalar evler aşağı gitti

Giresun’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu, Giresun’daki selde kaybolan 2’si jandarma personeli 8 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Giresun’da Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgenin etkilendiği selde kayıp olan jandarma personeli ile vatandaşların bulunması için helikopter destekli arama çalışması devam ediyor.

HELİKOPTERLER KAYIPLARI ARIYOR

Giresun’da Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölge selden etkilendi. Sele araçlarında yakalanan ve kayıp olan sivil vatandaşların bulunması için AFAD koordinasyonunda 4 bölgede arama çalışması başlatıldı. Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için iş makineleri çay üzerinde moloz kaldırırken, helikopter havadan dere yatağını taramayı sürdürüyor.

OYNAT 01:00 Bakanlar, sel bölgesinde mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı Giresun'da yaşanan sel felaketinin hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selde mahsur kalan vatandaşların yanına iş makinesinin kepçesinde ulaşabildiler. BiP'te paylaş

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HAFRİYAT KALDIRILIYOR

Dereli ilçesinde hafriyat kaldırma çalışması yapılıyor. İlçe merkezine dere taşkını ile sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları iş makinalarıyla kaldırılırken, Giresun İl Özel İdaresi, DSİ, Giresun Belediyesi ve diğer ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler caddeler, kamu binaları ve iş yerlerindeki çamur ve kumları temizliyor. Toprak altında kalan araçlar vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, DSİ ekipleri de ilçe merkezinde yıkılan köprü üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İlçede esnaf da dükkanlarındaki malzemeleri dışarıya atarak iş yerlerinin temizliğini yapıyor.

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9 KÖYE ULAŞIM YOK

Toprak altında kalan araçlar, vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, Tirebolu-Doğankent kara yolunda 4 noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım, alternatif güzergah üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. Öte yandan ilçeye bağlı 9 köyün yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğu ve bu köylere elektrik verilemediği bildirildi.

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O GECE CEHENNEMİ YAŞADIK

Hatun Yenidede

Giresun’un Dereli ilçesi sakinleri iki gün önce meydana gelen selde yaşadıklarını paylaştı. 62 yaşındaki Hatun Yenidede, selin yaşandığı akşam evde bulunduğunu belirterek, “Odada oturuyordum, eşim balkona çıkmış, ‘hanım hanım koş’ diye bağırdı. ‘Ne var’ dedim, koşa koşa geldim balkona baktım ki burada cehennem yaşanıyor. Bütün arabalar, mağazalar, evler tamamıyla gidiyor aşağıya doğru. Su güm güm diye eve vuruyordu, biz evin arka tarafına kaçtık. O gece cehennemi yaşadık, hiç anlatmaya gerek yok.” dedi.

Giresun’daki selin şiddeti gün ağırınca ortaya çıktı.

BİR ANDA ÇIĞLIK, BAĞIRIŞ OLDU

Seyfettin Aydın yağmur başladığında dükkanında olduğunu söyledi. Yağmurun artmasının ardından dükkanı kapattığını ve üst kattaki evine çıkmak için o tarafa doğru yürüdüğünü anlatan Aydın, “Bir anda çığlık, bağırış oldu dışarıda. Bir anda suyun boyu 2 metre oldu. Araçlar gitti, dükkanları su bastı, dükkanlar patladı, bayağı da sürdü.” dedi.

BU BAŞKA BİR ALEM

Fatma Kuşluvan ise saha önce su baskını gördüğünü ancak bu kadar büyük boyutta bir olayla ilk kez karşılaştığını dile getirdi. Kuşluvan, “O afetlerde dozer hemen temizleyip gitmişti, bu ise başka bir alem, baksanıza duruma.” diye konuştu.

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2’si asker 8 kişi kayıp

Espiye ilçesinde kaybolan İbrahim Güdük’ün naaşı Yağlıdere Deresi’nde bulundu. Güdük’ün cenazesi otopsi için Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu acı haberle selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.