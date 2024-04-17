Girişimci adayları dikkat: TÜBİTAK başkanından öğrencilere müjde

“Gençler yapay zeka odaklı ve bugünün daha da önemlisi geleceğin sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyorlar. O yüzden hepsini tebrik ediyorum. Ülkemiz için en önemli gücümüz ve insan kaynağımız. Önemli bir kısmın arkasında hep bir şekilde, TÜBİTAK'la buluşma noktası var. Bizim bireysel genç girişimci programımızla kurulmuş ve ilerliyorlar. Bir kısmı yatırım almış, bir kısmı yatırım turunun ikinci, üçüncü açmasındalar. Bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da yurt dışında. Girişim fikri olan arkadaşlarımıza daha kolay ulaşılabilir olmak için, TÜBİTAK odaklı, fon bulma noktasında, projesini hazırlayabilmesi ve fikir oluşturabilme noktasında katkı vermeye yönelik bir arayüz çözümümüz var. Daha da büyüyeceğini düşünüyorum ama en azından bu anlamda kullanıcılarımızı bu hafta sonu açmayı planlıyoruz”