Girişimciler Mardin'e yatırım yapmak için sırada bekliyor.

Teşvik uygulaması, coğrafi konumu, tesis edilen huzur ortamı ve genç nüfus oranının yüksek olması nedeniyle yatırımcıların son yıllarda büyük ilgi gösterdiği Mardin'de 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 2. etapta fabrika kurmak için yatırımcılar sıra bekliyor. Yeşilli ilçesinde Zeytinli Mahallesi'nde faaliyete başlayan 2. OSB'nin 70 parselli 1. etabında 17 tesis üretime geçti. Tamamlanma aşamasına gelen yaklaşık 40 fabrika ise bu yıl içerisinde üretime hazır hale gelecek.