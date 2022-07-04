Girişimcilerin festivali

TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren ve Girişim Programı'na seçilen birinci dönem girişimleri İstanbul'da düzenlenen lansmanla tanıtıldı. İstanbul’da yapılan lansmana, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı. Lansmanda hızlandırma programına seçilmiş; Alaca Maker, Blindar Arge, Degz Robotics,Sanal Clinic, Ocalis girişimleri tanıtıldı. Program kapsamında girişimlerini kuranlar ve kurmak isteyenlere eğitim ve maddi destek de verilecek.

YÜZLERCE BAŞVURU OLDU

“Bu programda, 2018 yılından beri TEKNOFEST’te finalist olmuş ve çalışmalarını girişime dönüştürmüş yarışmacıların girişimlerini tanıtıyoruz” diyen Selçuk Bayraktar, programı girişimcilere maddi ve mentörlük desteği vermek için başlattıklarını söyledi. Bayraktar, “Seçilen ekiplere, hibe desteği, alanında uzman isimlerden yatırımcı ve iş birliği görüşmeleri gibi 12 farklı alanda olanak sağlanmış olacak” diye konuştu. Programa katılımın yüksek olduğuna vurgu yapan Bayraktar, “Türkiye’den yüzlerce girişim başvurusu oldu. Bunlardan finale kalanlar, bir kısmı kendi girişimlerini kurmuş genç kardeşlerimizdi. Finale kalanlar bugün desteği kazandıklarında ileri seviye eğitimlere tabi tutularak ülkemizin milli teknoloji hamlesindeki tam bağımsız yarınlarına hizmet etmek için yolculuklarına devam edecekler” ifadesini kullandı.

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Girişimlerin neredeyse tamamı insanlık yararına çalışan teknoloji girişimleri. Bunlar,ülkemizi geleceğe taşıyacağını düşündüğümüz, sayılarını artırmayı hedeflediğimiz girişimler” dedi.

TEKNOLOJİ Teknofest'le global oldular