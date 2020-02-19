Gündem Giritin ruhsatı hazır
POLİTİKA

Girit’in ruhsatı hazır

Türkiye ile Libya arasındaki Dolmabahçe anlaşması BM bülteninde yayınlandığında, Ankara ilk olarak Girit doğusundaki petrol-doğalgaz yatakları için ruhsat verecek. Oruç Reis araştırma gemisinin ilk rotası Yunan işgaline konu sözde 15 numaralı parsel olacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Libya’da darbeci Hafter’e bağlı milisler Trablus Limanı’na roketli saldırı düzenledi. Başkent Trablus’un kuzeyinde bulunan ve önceki günkü 17 Şubat Devrimi’nin 9. yıldönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı’nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı sonucu bölgeden bir süre dumanlar yükseldi.

Doğu Akdeniz’e ilişkin Türkiye-Libya anlaşması Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus İşleri ve Deniz Hukuku Bölümü’ne kaydedilmek üzere. Dolmabahçe’de imzalanan anlaşmanın BM bülteninde yayınlanarak Türk münhasır ekonomik bölge (MEB) alanlarının uluslararası kamuoyuna ilanıyla birlikte bölgede sismik arama ve sondaj faaliyetleri başlayacak. İlk olarak Türkiye Petrolleri (TP), Girit doğusundaki MEB alanlarında ruhsatlandırma yapacak. Bölgede arama-sondaj çalışmalarının bu yıl içerisinde başlaması planlanıyor. Türkiye, Girit adası açıklarında araştırma ve sondaj faaliyetleri yapma niyetini açıkça beyan etmişti.

Türk kıta sahanlığı haritası

ORUÇ REİS ORAYA GİDECEK

Ruhsat sahalarının belirlenmesiyle sismik araştırmaların başlatılacağı bölgeye ilk olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisi gidecek. Kuzey Afrika’da Osmanlı hakimiyetinin kurulmasında önemli katkısı olan Oruç Reis’in adını taşıyan geminin bulguları doğrultusunda bölgeye sondaj platformu gönderilecek. Türkiye, Fayez es-Serrac liderliğindeki Libya hükümetinden (UMH) talep gelmesi halinde, Libya sahalarındaki araştırma-sondaj faaliyetlerine de katkı sunacak. Halen iki sondaj, üç araştırma gemisi varlığına bir sondaj gemisi daha eklemeye hazırlanan ve Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma-sondaj faaliyetleriyle birçok ülkenin kaynaklarını çıkarmak için hizmet almak üzere başvurduğu Türkiye, Libya’yı da bu konuda desteklemeye hazır olduğunu beyan etmişti.

YUNAN AZ DAHA ÇALIYORDU

Türkiye’nin ruhsatlandırma ve sondaj faaliyetlerine konu Türkiye-Libya MEB sınırı, Yunanistan’ın Libya iç karışıklığını fırsat bilerek 2011 yılında tek taraflı olarak sismik araştırma sahası ilan ettiği İyon denizi ve Girit adası güneyinde bulunan sahaya karşılık geliyor. Yunanistan’ın buradaki sözde 15 ve 20 numaralı parselleri 2014 yılında uluslararası hidrokarbon araştırma ve işletme ihalelerine açılmıştı. Bu yolla Libya MEB sahasından 39 bin kilometrekarelik deniz yetki alanını işgal etmeye çalışan Yunanistan’ın sözde 15 numaralı parselin yarısı ise Türk kıta sahanlığı içinde bulunuyordu. BM ilanı sonrasında Girit doğusundaki arama çalışmaları ilk olarak, Yunanistan’ın işgaline konu sözde 15 numaralı parselden başlatılacak.

EASTMED ARTIK ÇÖP

  • Doğu Akdeniz’deki Türk deniz yetki alanlarının batı sınırının deklare edileceği BM ilanı, İsrail’in Güney Kıbrıs üzerinden Girit’e ulaştırmayı planladığı EastMed boru hattı projesinin çöpe gitmesi anlamına geliyor. Dolmabahçe anlaşmasının BM tarafından yayınlanmasıyla birlikte, Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkeden onay alınmaadan arama- sondaj yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken imkansız hale gelmiş olacak.

Limana saldırı

Trablus limanı

Libya’da darbeci Hafter’e bağlı milisler Trablus Limanı’na roketli saldırı düzenledi. Başkent Trablus’un kuzeyinde bulunan ve önceki günkü 17 Şubat Devrimi’nin 9. yıldönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı’nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı sonucu bölgeden bir süre dumanlar yükseldi.

Avrupa’nın tuhaf planına UMH tepkili

Birleşmiş Milletler nezdinde meşrû Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Avrupa Birliği’nin (AB) Libya’ya silah ambargosunu Akdeniz’in doğusundan başlayarak denetleme kararını reddettiklerini duyurdu. UMH Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Katar merkezli el-Cezire televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine silahın, Mısır sınırından nakledildiğini, AB’nin denizden değil, karadan denetlemeye ağırlık vermesi gerektiğini söyledi. Mısır, Abdulfettah es-Sisi yönetimi tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Brüksel’de önceki gün düzenledikleri toplantıda Libya’ya silah ambargosunu havadan ve karadan denetleme kararı alınmış, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, ambargoyu denetlemek için Akdeniz’in doğusunda operasyon başlatılacağını duyurmuştu. Avrupa’nın planındaki amaçlardan birinin, Türkiye’nin UMH güçlerine denizden ulaştırdığı desteğin önüne geçmek olduğu iddia edilmişti.

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