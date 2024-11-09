Girona'yı sel bastı

İspanya'da 29 Ekim'de Valencia başta olmak üzere ülkenin doğu ve güneyini afet bölgesine dönüştüren şiddetli yağış ve sel bu kez ülkenin kuzey doğusundaki Girona kentini vurdu. Cadaques ilçesinde önceki akşam başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel en az 32 araca zarar verdi. Katalonya radyosuna konuşan Cadaques Belediye Başkanı Pia Serinyana, 2-3 saat boyunca etkili olan şiddetli yağışın ciddi zarar verdiğini belirtti. Serinyana, "Alarma geçilmişti ama insanlar arabalarını sokağa bıraktı ve sel araçları alıp götürdü" dedi.





ÖLÜ SAYISI 219'A ÇIKTI

Öte yandan, 29 Ekim'de selin vurduğu Valencia'da bilanço ağırlaşıyor. kayıp olarak açıklanan 78 kişi için halen arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yerel yönetim yetkilileri, 211'i Valencia'da olmak üzere 219 kişinin selde hayatını kaybettiğini, şimdiye kadar 36 bin 572 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Yetkililer, hayatını kaybedenler için kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini, 100'den fazla cesedin cenaze işlemleri için ailelere teslim edildiğini açıkladı.





KAYIPLAR ÇAMUR İÇİNDE ARANIYOR

Bölgede çalışmalarına devam eden 17 binden fazla polis, jandarma ve asker iki metre yüksekliği bulan çamurun içinde ve sularla kaplı otoparklarda ceset aramaya devam ediyor. Devlet Meteoroloji Ajansı'nın (Aemet) tahminlerine göre, Katalonya kuzeydoğusu ile İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz kenti çevresinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiği açıklandı. Yaşanan felaket nedeniyle siyasi tartışmalar da yaşanıyor. Belediyeler, Valencia'daki sel öncesi zamanında alarm vermemekle suçlanıyor. Selin psikolojik etkileri de görülürken, Girona'da yoğunlaşan yağmurların ardından birçok kişinin aracını yolda bırakıp güvenli yerlere kaçtığı bildirildi.











