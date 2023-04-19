Git sırtını sıvazlayan ağababalarına sor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, “Bay bay Kemal'e sesleniyorum. Şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan Batı'daki ağababalarına sor." dedi. Partisinin Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, “Birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim, emperyalistlerin tetikçisi terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi.” şeklinde konuştu.

TEFECİLERİN SÖZLERİYLE SEVİNDİRİK OLDU

Erdoğan şöyle devam etti: “Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı, laf. Emperyalistlerin truva atı IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, bay bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor”

TCG ANADOLU'YU GÖRDÜKÇE KUDURUYORLAR

Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardıklarını belirten Erdoğan, egemenliğe göz diken emperyalistleri hüsrana uğrattıklarını söyledi. TCG Anadolu'nun İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldığını dile getiren Erdoğan, "Halk hayran ama bu CHP lobisi, masanın etrafındaki 7'liler, TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı. Şu anda TCG Anadolu'yu gezenler 'Allah'ımıza hamdolsun böyle bir uçak gemimiz var.' diyor. İHA'mız var, SİHA'mız var, Akıncımız var, Kızılelmamız var. Hepsi de TCG Anadolu'nun şu anda güvertesinde. Biz yaparız, yaparsa Cumhur İttifakı yapar." diye konuştu.

SÖMÜRGE DÜZENİNE "DUR" DEDİK

Afrika'dan Balkanlar’a, Asya'dan Orta Doğu'ya tüm mazlum ve mağdurların elinden tutarak emperyalist sömürge düzenine "dur" dediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Buradan şimdi bay bay Kemal'e sesleniyorum. Şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan Batı'daki ağababalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Git dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türküne sor. Sor ki bizim kime secde ettiğimizi, kime de duruşumuzla, mücadelemizle, direnişimizle diz çöktürdüğümüzü sana anlatsınlar. Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız."

Yatıyorlar Selçuk kalkıyorlar Selçuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de gençlerle iftarda buluştu. Programda konuşan Erdoğan, Türkiye’yi savunmada bir üst lige çıkaran İHA ve SİHA’ların üreticisi Baykar Savunma ve Selçuk Bayraktar’ın hedef alınmasına tepki gösterdi. Geçen aylarda muhalefetin Togg ve TCG Anadolu Gemisi için ‘maket’ dediğini anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bunun nesi maket? Benim vatandaşlarım TCG Anadolu’yu tıklım tıklım ziyaret ediyor. Göreve geldiğimizde savunmada yerlilik yüzde 20’ydi, şimdi yüzde 80. Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk (Bayraktar) aşağı Selçuk yukarı. Neymiş? Damatmış. Bunların babası bankalardan kuruş kredi almadan çalıştı. Çocukları da böyle devam ediyor. Bunların babası devletin kendisine verdiği yeri bile almadı....”

Türkiye Kızılelma yapmasın istiyorlar

Türkiye’nin siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atılımları kesmek için her yolu denediler. Türkiye düşük teknolojileri, düşük katma değerli üretimleri yapsın, ama yüksek teknoloji, yüksek katma değer alanına girmesin istiyorlar” dedi. Eskişehir’de Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Peki ne istiyor bunlar? Türkiye, İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma yapmasın; bitmedi TCG Anadolu'yu da yapmasın. Togg yapmasın, öyle alıştılar ya. Yıllar yılı bu ülkeyi öyle yönetmediler mi? Bu CHP, böyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler.”

3 YENİ BOR İŞLEME TESİSİ

Eskişehir’in bor cevheriyle Türkiye’ye 2 milyar dolar gelir sağladığını hatırlatan Erdoğan, 2 önemli projenin de müjdesini verdi. Erdoğan şunları söyledi: Eti Maden, Eskişehir'e 700 milyon liralık yatırım yaptı. Artık cep telefonlarında bir otomobilin ötesinde bir akıllı cihaz olan Togg'da kullanılan lityum bu tesislerde üretiliyor. Bu madenlerin enerjiden savunmaya kimyadan cam ve seramik üretimine kadar geniş kullanım alanı var. Yıllık üretimi 500 bin tona çıkartacak yeni bir tesis kuracağız. 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ihtiyacımız olan lokomotifi burada üreteceğiz. İlk hareket testine şahitlik edeceğiz. Eskişehir lokomotif üretimi, döner köprü imalatı gibi birçok yeniliğe bizim dönemimizde imza attı. Raylı sistemin inşasına da yakında başlıyoruz.

İngiltere’yle ortak denizaltı inşası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin denizaltı yaptırmak için iş birliğine gitmek istediğini söyledi. Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda dün akşam düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. ABD'den, Pakistan'dan gelerek fırkateyn yaptıranlar olduğuna değinen Erdoğan, bunun yanında uçak gemisi ve denizaltı yaptırmak isteyenlerin de olduğunu belirtti. Erdoğan, "Bir uçak gemisi montaj olur mu? Elektronik aksamlarında montajlar olabilir. Ama TCG Anadolu'nun bir defa tamamıyla aksamı Türkiye'nin tersanelerinde yapılmıştır. Bugün Türkiye'nin tersaneleri dünya denizcilik yarışında belli yeri yakalamış olan tersanelerdir." dedi.















