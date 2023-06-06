Gitmedi koltuğu sağlama aldı

CHP’de cumartesi toplanan Parti Meclisi’nde belirlenen yeni MYK dün gecikmeli olarak kamuoyuna duyuruldu. Yeni CHP MYK’da en dikkat çeken adım ise “parti örgütü ve örgüt yönetimlerinin” Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bağlanması oldu. Bu görevi daha önce potansiyel genel başkan adayı olarak iddia edilen ve 10 Aralık Hareketinden Oğuz Kaan Salıcı yürütüyordu. Kılıçdaroğlu’nun parti örgütünü direkt kendisine bağlaması yaklaşan kongre nedeniyle koltuğunu sağlamlaştırma operasyonu olarak değerlendirildi. Benzer bir adımı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçen yıl atmıştı. Akşener de teşkilat başkanlığını potansiyel rakip Koray Aydın’dan alarak kendisine bağlamıştı.

11 İSİM ÇİZİK YEDİ

Kılıçdaroğlu, A takımını kendisine yakın isimlerden kurarken on kişiyi MYK dışı bıraktı. Meclis’e grup başkanvekili olarak kaydırılan Gülizar Biçer Karaca hariç yeni MYK’da Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi ve Yüksel Taşkın yönetim dışında kaldı. Bu isimlerden boşalan koltuklara yeni isimler geldi. Neslihan Hancıoğlu genel sekreter olarak atanırken MYK’nın yeni üyeleri Aylin Yaman, Aysu Bankoğlu, Eren Erdem, Hasan Efe Uyar, Semra Dinçer, Tahsin Tarhan, Yunus Emre, Zeynel Emre oldu.

YAKIN İSİMLER KOLTUĞU KORUDU

MYK’dan Parti Sözcüsü ve Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılısı Faik Öztrak, İdari ve Mali İşler Başkanı Bülent Kuşoğlu ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Devrim Barış Çelik görevlerini korudu. MYK’da iki ismin de görevi değişti. Ahmet Akın, enerji-altyapı projelerinden yerel yönetimlere, Lale Karabıyık ise eğitimden işveren örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcılıklarına kaydırıldı. MYK’da olmadığı halde Tuncay Özkan tarafından yürütülen sosyal medya yönetimi için yeni MYK üyeliği oluşturuldu. Bununla ilgili Genel Başkan Yardımcılığına eski milletvekili Eren Erdem getirildi.

İmamoğlu’na liste çalımı

Yeni MYK’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın hiçbir isme şans verilmedi. Geçtiğimiz günlerde MYK’ya ilişkin Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında iki görüşme kamuoyuna yansımıştı. Görüşmelerde İmamoğlu’nun MYK için kendisine yakın isimleri önerdiği ileri sürülmüştü. İmamoğlu’na yakın olduğu belirtilen CHP’de üst düzey görev alan tek isim Gökhan Günaydın’a Meclis’te grup başkanvekilliği verildi.

Özgür Özel.

İstifa isteyen troldür!

CHP’li Özgür Özel, isyan dalgasının devam ettiği partide Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenleri hedef adı. Muhalefete yakınlığıyla bilinen FOX TV’ye katılan Özel, “Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar” yorumu yaptı. Özel’in bu sözleri seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na açık açık destek veren ancak yenilgi sonrası 'İstifa etmeli' diyen Fatih Portakal, İsmail Saymaz ve Uğur Dündar'ı hatırlattı. Daha sonra twitter hesabından bir açıklama yapan Özel, çark ederek bu sözleri sarf etmediğini ileri sürdü.







