Gittik, aldık, geldik!

Sosyal medya hesabından “İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler, adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!” mesajını paylaşan Fidan, kalan vatandaşların da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya da “Vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi sahip çıktık. İsrail'den gidip aktivistleri alabilen tek ülkeyiz. Sumud Filosu'nun bu girişimi hem Gazze'de yaşanan insanlık dışı muameleye dair uluslararası toplumun farkındalığını artırmak hem Gazze halkının yalnız olmadığını dünyaya göstermek bakımından önemli bir misyon ifa etmiştir” dedi.