Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gittik, aldık, geldik!

Gittik, aldık, geldik!

04:005/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye’ye inmesinin ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından “İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler, adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!” mesajını paylaşan Fidan, kalan vatandaşların da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya da “Vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi sahip çıktık. İsrail'den gidip aktivistleri alabilen tek ülkeyiz. Sumud Filosu'nun bu girişimi hem Gazze'de yaşanan insanlık dışı muameleye dair uluslararası toplumun farkındalığını artırmak hem Gazze halkının yalnız olmadığını dünyaya göstermek bakımından önemli bir misyon ifa etmiştir” dedi.



#Sumud Filosu
#Gazze
#Aktivist
#Hakan Fidan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Görme biçimleri