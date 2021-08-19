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ANKARA

Gizli bilgiler solucan USB’lerle aktarıldı

FETÖ’nün, devlet kurumlarındaki bilgisayarlarda bulunan gizli bilgileri ‘solucan’ diye tabir edilen özel yazılımlı USB’lerle kopyaladığı ortaya çıktı. Örgüt, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili yasa taslağına aynı yöntemle ulaşmış.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gizli bilgiler solucan USB’lerle aktarıldı​
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

FETÖ’nün, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili hazırlanan yasa taslağına özel yazılım yerleştirilen solucan USB’lerle ulaştığı anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasında görev alan Yıldıray Pala hakkında dava açtı. Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Pala, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık” suçlarından 17 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Gerekçeli kararda dikkat çeken itiraflar yer aldı.

BÜTÜN DOSYALAR FETÖ’YE AKTARILMIŞ

Tanık Mustafa Y., örgütün, devlet kurumlarındaki bilgisayarlarda bulunan gizli bilgileri çalma yöntemini anlattı:

  • “MİT’in eğitim birimindeki öğrencilerden sorumluydum. Yıldıray Pala da benle aynı pozisyondaydı. Genellikle öğrencilerin takibini yapardı, onlarla haftada 1 görüşürdü. Bizim üstümüz olan Fatih Cengiz, solucan USB’lerle çalışılan konulardan belgeleri almaya yönelik faaliyetlerde bulunurdu. Solucan USB’ler çalışılan devlet kurumlarındaki bilgisayarlara takılır ve bu bilgisayarlardaki bütün bilgiler USB’lerin kapasitesi kadar çekilirdi. Kurumlarla ilgili gizli bilgiler de dahil bütün bilgiler Fatih Cengiz’e iletilirdi.”

Hükümet, 2013’te FETÖ’nün eleman kaynağı dershanelerin kapatılması için çalışmalara başlayınca örgütün MEB’deki elemanı aracılığıyla bu yöntemi devreye soktuğu öğrenildi. Tanık Mustafa Y., “O dönem dershanelerle ilgili hazırlanan yasa taslağı solucan USB’lerle bilgisayarlardan çekilip belleğe aktarıldı. MEB’de çalışan Yıldıray Pala, hazırladığı excel dosyasının olduğu solucanlı USB’yi taslağın olduğu bilgisayara taktı. Exceli anlatırken USB arkadan bilgileri çekti” ifadelerini kullandı. Örgütün USB’lerle bilgi aktarımını 2016 yılına kadar sürdürdüğü belirlendi. Tanık Muhammet Şükrü E. ise MİT’te işe girme sürecinde sınav sorularını kendisine gösterdiğini söyledi.

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