Gizli değil Kandil ittifakı

Mevcut İBB yönetimi tarafından billboardlarının kaldırıldığı iddialarına ilişkin soruyu cevaplayan Kurum, “Her ortamda demokrasiden bahsediyorlar, sevgi işaretleri yapıyorlar. Hak, adalet, hukuk, yürüyüşleri yapıyorlar. Bizim parasını verdiğimiz, bedelini ödediğimiz billboardlarımızı siz hangi adalete, hangi hukuka göre söküyorsunuz?” dedi. Kurum, “İstanbul özelinde DEM Parti ve CHP arasında gizli bir ittifak mı var?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Gizli değil, aleni bir ittifak var. ‘Kent uzlaşısı’ adı altında maalesef yapmış oldukları ittifakları gizlemek için kılıf bulmaya çalışıyorlar. Yapılan bu ittifak, açık ve net söylüyorum, Kandil ittifakıdır. Altını çizerek ifade ediyorum, Kandil'in talimatıyla kurulmuş bir ittifaktır.”