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Gizli değil Kandil ittifakı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Arnavutköy'deki Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi Bölgesi'ni (DESB) ziyaret etti.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:15 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

Mevcut İBB yönetimi tarafından billboardlarının kaldırıldığı iddialarına ilişkin soruyu cevaplayan Kurum, “Her ortamda demokrasiden bahsediyorlar, sevgi işaretleri yapıyorlar. Hak, adalet, hukuk, yürüyüşleri yapıyorlar. Bizim parasını verdiğimiz, bedelini ödediğimiz billboardlarımızı siz hangi adalete, hangi hukuka göre söküyorsunuz?” dedi. Kurum, “İstanbul özelinde DEM Parti ve CHP arasında gizli bir ittifak mı var?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Gizli değil, aleni bir ittifak var. ‘Kent uzlaşısı’ adı altında maalesef yapmış oldukları ittifakları gizlemek için kılıf bulmaya çalışıyorlar. Yapılan bu ittifak, açık ve net söylüyorum, Kandil ittifakıdır. Altını çizerek ifade ediyorum, Kandil'in talimatıyla kurulmuş bir ittifaktır.”



#Murat Kurum
#Siyaset
#İBB
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