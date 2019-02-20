‘Gizli güç’ kaçamadı

İki yıl önce ele geçirilen PKK’nın sözde Akdeniz açılım grubu sorumlusu Eyüp Çelik’in ifadelerden yola çıkan güvenlik güçleri, 5 Ekim 2017’de Muğla’da PKK’nın sözde Ege açılım grubu içindeki 5 teröristi eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirmişti. Operasyonlarda 11 PKK’lı da yakalanmıştı. Bu teröristlerin verdiği bilgilerden yola çıkan güvenlik güçleri eylem düzenlemesi için örgüt tarafından İzmir’e gönderilen teröristin peşine düştü. PKK’ya 2015 Ağustos’unda katılan Agit Irmak kod adlı terörist Torbalı’da kaldığı adrese düzenlenen baskınla yakalandı. PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarına götürülen teröristin bombalı eylem ve intihar saldırısı eğitimleri aldığı ve metropol şehirlerde eylem yapmak için görevlendirildiği belirlendi. Geçtiğimiz günlerde Mardin ve Batman’da ele geçirilen çok miktardaki ‘C-4’ türevi ‘PETN’ türü patlayıcının Ö.G.’ye gönderilmek istendiği de tespit edildi. Diyarbakır’a getirilen Ö.G. çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

GÜNDEM PKK'lı teröristlere ait 6 barınak ve sığınak imha edildi