|
Gündem

Gizli İçişleri Bakanı mı olacaktım?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gizli protokol polemiği büyüyor.

Haber Merkezi
04:00 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ümit Özdağ.

Ümit Özdağ.

İki genel başkan arasındaki protokol metni namus meselesine dönüştü. Kılıçdaroğlu, protokolle ilgili “Konuşmam doğru değil, iki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür” demişti. Özdağ katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu’nun “namus” ifadesine cevap verdi. Özdağ, “28 Mayıs’ta Kemal Bey seçimleri kazansa ben gizli İçişleri Bakanı mı olacaktım? Neyi gizliyoruz, onu anlamadım. Ben de 28’ine kadar açıklamadım. 28’inde de kazanmayı umuyordum. Kazandıktan sonra da ben İçişleri Bakanı olacaktım. İki arkadaşım da iki değişik bakanlığa... Onların adını da konuştuğumuz halde protokole yazmadığımız için vermedim. Bir tek İçişleri Bakanlığı yazdım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun “iki kişinin namusuna emanet” sözlerini garipsediğini belirten Özdağ, “Ben namuslu bir adamım Kemal Bey. Bu bir sır değil. Biz CHP ile utanacağımız bir şey yapmadık. CHP bizle utanılacak bir şeyi yapıyorsa o Kemal Beyin sorunu” dedi.



#Siyaset
#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da tali yoldan çıkan minibüse otomobiller çarptı: 5 yaralı