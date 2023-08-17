İki genel başkan arasındaki protokol metni namus meselesine dönüştü. Kılıçdaroğlu, protokolle ilgili “Konuşmam doğru değil, iki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür” demişti. Özdağ katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu’nun “namus” ifadesine cevap verdi. Özdağ, “28 Mayıs’ta Kemal Bey seçimleri kazansa ben gizli İçişleri Bakanı mı olacaktım? Neyi gizliyoruz, onu anlamadım. Ben de 28’ine kadar açıklamadım. 28’inde de kazanmayı umuyordum. Kazandıktan sonra da ben İçişleri Bakanı olacaktım. İki arkadaşım da iki değişik bakanlığa... Onların adını da konuştuğumuz halde protokole yazmadığımız için vermedim. Bir tek İçişleri Bakanlığı yazdım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun “iki kişinin namusuna emanet” sözlerini garipsediğini belirten Özdağ, “Ben namuslu bir adamım Kemal Bey. Bu bir sır değil. Biz CHP ile utanacağımız bir şey yapmadık. CHP bizle utanılacak bir şeyi yapıyorsa o Kemal Beyin sorunu” dedi.