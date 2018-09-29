Gizli tanık Efe kayıp

Eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt, Erzincan’daki dönemin Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’in de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı Ergenekon davasında “Efe” kod adıyla gizli tanıklık yapan isim olarak biliniyor. Söz konusu 14 sanığın beraat ettiği davada yalan tanıklık yaptığı belirtilen Bozkurt hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma yürütülüyordu.

İTİRAFLARINA İTİBAR EDİLMEDİ

Soruşturma aşamasında itirafçı olmak istediğini belirten Bozkurt, birçok isim verdi. Ancak Bozkurt hakkında düzenlenen iddianamede, “FETÖ’nün kamuya yerleştirdiği şahıslarla ilgili ayrıntılı ifade vermiş ise de bu ifadelerinin tıpkı gizli tanıklık yaptığı dönemler gibi genel, soyut ve spekülatif olduğu anlaşılmaktadır” değerlendirmesi yapıldı. Bu nedenle de Bozkurt’un etkin pişmanlıktan yararlanamayacağı belirtildi ve eski savcı hakkında “FETÖ üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK CELSEDE TAHLİYE EDİLDİ

Bozkurt, 7 Ağustos 2018 tarihinde hakim karşısına çıktı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında da savcılık ifadesini tekrar eden Bozkurt, “Uzun süredir tutukluyum. Ailem mağdur olmuştur. Annem kanser hastasıdır. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Duruşma savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile örgüt içerisindeki konumuna dikkat çekerek Bozkurt’un tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

SAVCI: YENİDEN TUTUKLANSIN

Mahkeme heyeti, suçun işlendiğine dair dosyada bulunan delillerin büyük oranda toplandığı, dosyada karartabileceği bir delilin bulunmadığını belirterek Bozkurt’un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkemenin söz konusu kararına duruşma savcısı itiraz etti. Ancak mahkeme, savcının itirazını yerinde görmeyerek reddetti. Bunun üzerine savcı, bir üst mahkeme olan Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti.

REKLAM

ÜST MAHKEME YAKALAMA ÇIKARDI

Savcının itirazını değerlendiren 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını bozdu. Mahkeme, Bozkurt hakkında yeniden tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Mahkemenin 3 Eylül 2018 tarihinde verdiği kararda, şu ifadeler yer aldı: “Sanık Bayram Bozkurt hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan sanığın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tanık beyanları, dosya içerisinde yer alan bilgi ve belgeler ile mevcut delil durumuna göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması dikkate alındığında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.”

KAYIPLARA KARIŞTI

Çıkarılan yakalama kararına rağmen tahliye edilen Bozkurt’un kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Adresinde bulunamayan Bozkurt’un firari konumda olduğu anlaşıldı. Bozkurt’un yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaçarken ayağını kırdı

Bozkurt, Erzincan’da yürütülen “yalancı gizli tanıklık yapmak ve hürriyeti tehdit” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 26 Şubat 2016’da Ankara’da yakalanmıştı. Daha sonra Erzincan’a götürülen Bozkurt, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Buradaki karardan sonra da kayıplara karışan Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından polisin İzmir’de bir eve düzenlediği operasyon sonucunda yakalanmıştı. Polisten kaçarken ayağı kırılan Bozkurt, tekerlekli sandalye ile adliye getirilmişti.