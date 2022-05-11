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İSTANBUL

Glütensiz gıda ile çölyaka destek

Dünya Çölyak Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi farkındalık etkinliği düzenledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Glütensiz gıda ile çölyaka destek
Alaattin-Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen etkinlikte öğrencilere çölyak hastalığını anlatan bir seminer verildi.

Dünya Çölyak Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi farkındalık etkinliği düzenledi. Alaattin-Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen etkinlikte öğrencilere çölyak hastalığını anlatan bir seminer verildi. Hastalık hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenciler, glütensiz kek pişirdi. Renkli geçen etkinliğin sonunda davetlilere pişirilen keklerden ikram edildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de glüten içeren yiyeceklere karşı hassasiyeti olan çölyak hastaları için şimdiye kadar yapılan gıda yardımına yeni dönemde de devam edeceklerini söyledi.

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