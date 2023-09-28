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Göç için WhatsApp diplomasisi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçle mücadele kapsamında Kırkkale ve Edirne valileri ile Yunanistan’daki muhatapların ortak Whatsapp grubu ile işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ali Yerlikaya.

Ali Yerlikaya.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan kabine sonrası açıklama yapan Yerlikaya, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgaristan İçişleri Bakanı ile sınır güvenliği ve düzensiz göç ile mücadele konularında geçen hafta telefon ile görüşmelerde bulunduğunu belirterek, Bulgar Bakan Stoyanov’un 10 Ekim’de Türkiye’ye geleceğini söyledi. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Keridis ve Yunan muhataplarıyla Whatsapp grupları olduğunu söyleyen Yerlikaya, Kırklareli ve Edirne valilerinin de yer aldığını anlattı. Yerlikaya, İstanbul’da başlatılan Mobil Göç Noktası uygulamasının 1 Aralık’tan sonra ülke geneline yayılacağını anlattı.




#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Göç
#Göçmen
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